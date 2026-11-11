Nintendo confirma éxito comercial de Zelda: Ocarina of Time y colaboración con Bandai Namco

Nintendo reporta ventas sólidas para el remake de Zelda en su lanzamiento del 5 de noviembre, destacando la edición especial de Switch 2 y la participación clave de Bandai Namco.

Nintendo ha confirmado que The Legend of Zelda: Ocarina of Time inició su trayectoria comercial con resultados muy positivos desde su estreno oficial el pasado 5 de noviembre. La compañía japonesa compartió estas primeras impresiones durante una sesión de preguntas y respuestas dirigida a sus inversionistas, donde destacó que el título renovado comenzó con el pie derecho en el mercado global.

Impulso comercial de la edición especial Switch 2

El desempeño favorable del software está estrechamente vinculado al lanzamiento simultáneo de la Nintendo Switch 2 - The Legend of Zelda - 40th Anniversary Edition. Esta variante de hardware, diseñada exclusivamente para celebrar el aniversario de la franquicia, generó una respuesta extremadamente positiva entre los consumidores. La edición especial contribuyó directamente a las ventas robustas registradas en diversas regiones internacionales durante las primeras semanas de disponibilidad.

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Situación financiera y proyecciones navideñas

Aunque Nintendo mantiene reservas respecto a divulgar cifras exactas de unidades vendidas por considerar prematuro el momento, la gerencia se muestra optimista sobre la posición actual del producto. El directivo responsable señaló que el juego ocupa un terreno firme de cara a la próxima temporada navideña, un periodo crítico para las ventas de videojuegos. La estrategia de lanzar el remake junto a la nueva consola ha permitido capturar tanto a jugadores nostálgicos como a nuevos usuarios de la plataforma.

Contribución técnica de Bandai Namco Studios

La producción del remake contó con apoyo externo significativo, especialmente de Bandai Namco, quien confirmó oficialmente su rol en el desarrollo de elementos visuales clave. Según el sitio oficial de Bandai Namco Studios, su equipo trabajó en recursos gráficos de personajes, escenarios, animaciones, secuencias cinematográficas y la interfaz de usuario. Esta colaboración permitió elevar la presentación visual sin alterar la dirección creativa principal liderada por Nintendo EPD Production Group No. 3.

Participación estratégica de Monolith Soft

Además de Bandai Namco, otro estudio externo relevante participó en la creación del proyecto: Monolith Soft. Este equipo aportó su experiencia en la construcción de mundos y entornos de gran escala, lo cual fue fundamental para la nueva interpretación de Hyrule. La combinación de esfuerzos entre los equipos internos de Nintendo y estos estudios externos garantiza una calidad técnica superior en la remasterización.

Expectativas futuras para la franquicia

El regreso de esta aventura icónica ha generado una expectativa considerable entre la comunidad de jugadores tras varios años de espera. Aunque no hay datos definitivos sobre las ventas totales, la satisfacción inicial de Nintendo sugiere que el remake podría consolidarse como uno de los títulos más exitosos de la consola. Los detalles revelados sobre la colaboración entre múltiples estudios reflejan la complejidad y el alto nivel de producción detrás de este lanzamiento tan esperado.