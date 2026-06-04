Nintendo confirma la fecha de lanzamiento de la nueva Switch 2

La compañía ha confirmado que está trabajando en una nueva versión de la Switch 2 que se adaptará a la normativa europea y tendrá una batería sustituible.

Nintendo ha confirmado que está trabajando en una nueva versión de la Switch 2 , que se adaptará a la normativa europea que obliga a los fabricantes de dispositivos electrónicos a lanzar productos fácilmente reparables y con componentes sustituibles.

La compañía ha dejado claro que trabaja en una consola con números de modelo acabados en 'BEE' que corresponden a esta consola. A pesar de lo que muchos están comentando, Nintendo no está obligada a lanzar una Switch 2 con una batería extraíble, pero está trabajando para implementar las medidas necesarias para facilitar el cambio de la batería y alargar la vida útil de la consola.

La nueva Switch 2 tendrá el mismo diseño, las mismas especificaciones y la misma pantalla que la versión actual, pero con unos ligeros cambios internos para que sea más sencillo sustituir la batería desde casa. La consola estará disponible en el mercado en 2027, aunque todavía no se han confirmado todas las novedades que tendrá





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