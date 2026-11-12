Nintendo descarta remake de Majora's Mask y anuncia amiibo de Ganondorf

El filtrador Shpeshal Nick confirma que Nintendo no desarrolla un remake de Majora's Mask para Switch 2. Además, se prepara un amiibo de Ganondorf tras el éxito de Ocarina of Time.

El filtrador especializado en la industria de los videojuegos, Shpeshal Nick, ha desmentido las recientes especulaciones sobre un posible remake de The Legend of Zelda: Majora's Mask para la próxima consola Nintendo Switch 2. Esta información contradice directamente las teorías de los fans que se habían fortalecido tras el descubrimiento de ciertos archivos ocultos en el videojuego The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Durante los últimos días, la comunidad de jugadores interpretó algunas referencias encontradas en el código de Ocarina of Time como una señal clara de que Nintendo estaba trabajando en la secuela del título original. Sin embargo, la declaración directa de Nick elimina cualquier expectativa inmediata sobre el regreso de Termina a las plataformas modernas. Este anuncio representa un golpe significativo para los seguidores que esperaban que el éxito comercial de Ocarina of Time impulsara otro proyecto de restauración dentro de la saga.

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Origen de las especulaciones de los fans

Las dudas sobre la existencia de un proyecto para Majora's Mask nacieron de una interpretación técnica de los recursos digitales incluidos en la nueva versión de Ocarina of Time. Algunos jugadores avanzados analizaron estos datos y encontraron elementos que parecían insinuar una conexión directa con la aventura ambientada en los tres días que dura la luna. No obstante, la fuente de información, que anteriormente adelantó detalles precisos sobre el desarrollo de Ocarina of Time, considera que estos hallazgos no son indicadores válidos de producción actual. Nick afirma con claridad que Nintendo no tiene ningún proyecto activo de Majora's Mask en desarrollo en este momento.

Nuevo amiibo de Ganondorf en preparación

A pesar de la noticia sobre Majora's Mask, el filtrador ha revelado detalles positivos sobre los coleccionables oficiales de la franquicia. Shpeshal Nick indicó que Nintendo tiene previsto lanzar un nuevo personaje para la línea de figuras amiibo, y este será el malvado Ganondorf. Esta figura se sumaría a las dos unidades ya anunciadas oficialmente por la compañía: Link niño y Zelda niña. Ambas figuras están programadas para su lanzamiento en 2027, aunque la empresa japonesa aún no ha publicado una fecha de salida exacta para estas versiones.

El amiibo de Ganondorf formaría parte integral de la misma línea de productos que acompaña al remake de Ocarina of Time. Esto refuerza la estrategia de la compañía para mantener el interés de los coleccionistas a largo plazo. Sin embargo, la información sobre esta figura específica presenta una advertencia importante. Nick señala que la producción de este producto podría enfrentar complicaciones o inconvenientes logísticos. Por ello, existe la posibilidad de que los planes para este artículo concreto cambien antes de su llegada a los estantes de las tiendas.

Éxito comercial de Ocarina of Time

La expectativa alrededor de la franquicia se ve reforzada por el desempeño financiero excepcional del remake actual. Nintendo ha confirmado oficialmente que la nueva versión de Ocarina of Time ha vendido más de 5.2 millones de unidades únicamente en sus primeros 4 días de disponibilidad en el mercado. Este número coloca al título como el lanzamiento más exitoso de un juego publicado por la compañía durante este periodo inicial para Nintendo Switch 2. Los datos demuestran que el interés por los remakes de la saga permanece muy alto entre los consumidores actuales.

Este rendimiento financiero contrasta con la realidad del desarrollo de Majora's Mask, que según las últimas filtraciones no cuenta con un equipo de trabajo dedicado a su restauración. El videojuego original debutó en la consola Nintendo 64 hace 26 años y sigue siendo considerado por la crítica y los fans como uno de los títulos más queridos y peculiares de toda la historia de Hyrule. La ausencia de un remake actual no significa necesariamente que Nintendo haya descartado la posibilidad de trabajar en este título para el futuro lejano.

Proyección a futuro de la saga

Los próximos meses serán determinantes para entender la dirección que tomará Nintendo con su IP más valiosa. Mientras los fans esperan noticias sobre Majora's Mask, la compañía mantiene el foco en la promoción de sus productos coleccionables y en el soporte de sus remakes actuales. El éxito de Ocarina of Time ha validado el formato de restauración gráfica y mecánica que Nintendo ha estado utilizando con sus clásicos. Esta estrategia permite revitalizar historias antiguas sin descuidar la experiencia de juego original que marcó generaciones.

Los seguidores de la franquicia deberán tener paciencia y estar atentos a los anuncios oficiales de la empresa japonesa. Por ahora, ninguna confirmación directa ha llegado sobre un nuevo juego de aventura en la serie, más allá de los remakes ya lanzados o en producción. La declaración de Shpeshal Nick cierra temporalmente un ciclo de especulaciones, pero deja la puerta abierta a futuras sorpresas relacionadas con la línea de amiibo y otros proyectos no anunciados oficialmente. El mercado seguirá esperando con interés las próximas declaraciones de la compañía.