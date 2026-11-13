Nintendo redujo el terror de los ReDead en el remake de Ocarina of Time

Hidemaro Fujibayashi revela por qué Nintendo suavizó el diseño de los ReDead en el remake para no dañar la experiencia original de los jugadores.

Los jugadores que esperaban la máxima expresión de terror en The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D podrían haber recibido una sorpresa desagradable si no se hubiera tomado una decisión clave durante el desarrollo. Hidemaro Fujibayashi, productor del proyecto, reveló que los ReDead originales estaban diseñados para ser extremadamente aterradoros, pero Nintendo ajustó su diseño para preservar la esencia del juego.

El equipo de desarrollo, encabezado por el productor Hidemaro Fujibayashi, decidió reducir ese realismo para preservar la experiencia de juego original. A pesar de esta menor intensidad, los seguidores valoraron el diseño final de los ReDead, que conservaba el suficiente grado de terror como para mantener la clasificación original del juego. La decisión de moderar el realismo respondió al deseo de equilibrar la innovación con el respeto por los elementos del juego original.

Also read The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake ha vendido más en físico en Japón

Motivación detrás del cambio en el diseño

Con los avances en la tecnología, siempre embelesa imaginar como se verían videojuegos que salieron hace tiempo con gráficos renovados. Nintendo lo hizo realidad y fue un poco más allá con el remake The Legend of Zelda: Ocarina of Time y ofreció la versión más realista del título; de hecho, fue tanto el realismo que al final tuvo que bajarle para que no diera miedo de más. Link, Zelda, Ganondorf, Impa... los fans de la saga esperaban cuán bien se verían los personajes en la aventura renovada por segunda ocasión.

Sin embargo, también había quienes esperaban ver la versión más realista de uno de los más aterradores enemigos de la franquicia, los ReDead, que no quedaron a deber; sin embargo, Nintendo los había diseñado todavía más espeluznantes. Los ReDead iban a dar más miedo en el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Así lo reveló el productor del proyecto, Hidemaro Fujibayashi, que en una reciente entrevista con GameSpot compartió algunas ideas ambiciosas que se consideraron para el remake, pero que al final no se concretaron.

La voz del creador sobre la experiencia de terror

"En este remake, los gráficos han mejorado notablemente; por ello, los ReDead -tanto su sonido y su aspecto visual como sus movimientos- acabaron resultando realmente aterradores", expresó el productor. Es claro lo que quiere decir Fujibayashi, al ser estos personajes prácticamente zombies o muertos vivientes y tomando en cuenta la tecnología que aplicarían en el remake que no estaba disponible para la entrega original de Nintendo 64, el diseño del remake sería demasiado inquietante.

A tal grado que, a decir del desarrollador, podía afectar la experiencia original, por lo que al final decidieron ofrecer una versión no tan realista. "El equipo buscaba con esto ofrecer una buena experiencia de juego, pero, al analizar la situación con más perspectiva, nos planteamos qué elementos de la experiencia original no queríamos alterar. Teniendo esto en cuenta, nos dimos cuenta de que quizá habíamos ido demasiado lejos, así que decidimos rebajar un poco la intensidad".

Recepción de los fans y legado del remake

Desafortunadamente, no habrá manera de saber cuál era el diseño que planeaba el equipo para el remake. Pero lejos de estar descontentos, a los fans les agradó el diseño final de los ReDead, pues pese a que Nintendo le bajó al terror se ven lo suficientemente aterradores para conservar la clasificación del juego original.

¿Qué te pareció el diseño de los ReDead del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Cuéntanos en los comentarios. Puedes encontrar más noticias relacionadas con The Legend of Zelda si visitas esta página. Video relacionado. Sigue informado con nosotros, en LEVEL UP. Fuente 1, 2, 3, 4