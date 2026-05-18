Niurka Marcos y Bruno Espino planean enfrentamientos de boxeo con Bobby Larios

En entrevista, Bruno Espino declaró que está dispuesto a enfrentarse físicamente con Bobby Larios en un evento deportivo, y lanzó comentarios retadores al mencionarlo. Niurka Marcos apoyó la idea y aseguró que estaría presente para respaldar a su pareja en todo momento.

Niurka Marcos vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez junto a su actual pareja, el cantante y bailarín Bruno Espino. Ambos sorprendieron recientemente al revelar públicamente que desean participar en un proyecto de peleas de boxeo dentro de alguna plataforma de entretenimiento, con el objetivo de reencontrarse en el ring con Bobby Larios, expareja de la famosa vedette cubana.

La noticia se dio a conocer durante una entrevista en el programa ‘De Primera Mano’, conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante





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