Nivel de confianza ciudadana y aumento en Victimñas por Corrupción

En un primer informe, se detallan los nuevos indicadores e indicadores en forma detallada.

El número de víctimas de corrupción ha aumentado, alcanzando en 2025 un total de 116 personas por cada mil habitantes. A nivel nacional, el incremento fue de 12 por ciento.

En cuanto a confianza, Guanajuato supera la media nacional en el nivel de confianza ciudadana hacia su gobierno estatal, registrando un 43.6 por ciento de la población que manifestó tener confianza en el Gobierno. En cuanto al indicador de actos de corrupción, este método mide la cantidad total de incidentes reportados por la población durante la realización de trámites públicos, como pagos indebidos o favores exigidos por funcionarios





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