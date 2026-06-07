No hay fecha de regreso a clases en México, según la sección 22

La sección 22 de los maestros mexicanos ha aclarado que no hay fecha de regreso a clases, a pesar de la difusión de información falsa que asegura un supuesto regreso a clases. La sección 22 ha denunciado que la difusión de información falsa tiene como objetivo generar confusión y dividir a las bases.

La sección 22 de los maestros mexicanos ha aclarado que no hay fecha de regreso a clases , a pesar de la difusión de información falsa que asegura un supuesto regreso a clases .

La sección 22 ha denunciado que la difusión de información falsa tiene como objetivo generar confusión y dividir a las bases. Según la sección 22, las campañas de desinformación buscan debilitar la organización de los trabajadores y restar legitimidad a una lucha que representa las demandas históricas del magisterio democrático y de amplios sectores del pueblo mexicano.

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) también ha reafirmado que en Oaxaca todavía no hay fecha de regreso a clases y ha lamentado la falsa información que circula, cuya intención es entorpecer el diálogo con el gobierno federal y la CNTE. El gobierno estatal de Oaxaca espera arribar a acuerdos en beneficio de la educación, respetando los mecanismos de consulta y toma de decisiones de la gremial.

Mientras tanto, en la capital de Oaxaca, las y los maestros se mantienen en plantón desde el pasado 25 de mayo, esperando la abrogación de la Ley del Issste. La sección 22 ha recordado que la exigencia de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la Reforma Educativa impuesta durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y sostenida por la autodenominada Cuarta Transformación, permanecen sin solución.

La sección 22 ha llamado a la atención sobre la importancia de mantener la unidad y la cohesión entre las bases, a pesar de las campañas de desinformación





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