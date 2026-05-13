No obstante, invertir en seguridad en micromovilidad

El crecimiento de los dispositivos de micromovilidad, como scooters y bicicletas eléctricas, está planteando nuevos retos para el sector asegurador. Durante la 35 Convención de Aseguradores de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Maribel Jorge Martínez, directora de Međimiento en Hechos de Tránsito Terrestre de la Secretaría de Transporte de Jalisco (SETRAN), advirtió que la expansión de scooters, patines eléctricos y otras modalidades de micromovilidad ha rebasado la capacidad normativa de las ciudades. La funcionaria explicó que entidades como Jalisco ya trabajan en iniciativas para incorporar estos vehículos dentro de esquemas formales de regulación y responsabilidad civil, y exigieron mecánicas de aseguramiento, particularmente coberturas de daños a terceros.

El crecimiento de los dispositivos de micromovilidad, como scooters y bicicletas eléctricas , ha llevado a la Convención de Aseguradores de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) a plantear nuevos retos para el sector asegurador.

La directora de Međimiento en Hechos de Tránsito Terrestre de la Secretaría de Transporte de Jalisco, Maribel Jorge Martínez, advirtió que la expansión de scooters, patines eléctricos y otras modalidades de micromovilidad ha superado la capacidad normativa de las ciudades, impulsada por la innovación y la tecnología que avanzan más rápido que la norma que regule este tipo de plataformas. La funcionaria explicó que, en Jalisco, ya trabajan en iniciativas para incorporar estos vehículos dentro de esquemas formales de regulación y responsabilidad civil, y exigen mecánicas de aseguramiento, particularmente coberturas de daños a terceros.

El panel también destacó que la expansión de estos medios de transporte incrementa la exposición de los llamados 'usuarios vulnerables', categoría que incluye motociclistas, ciclistas, peatones y usuarios de scooters, quienes reciben directamente el impacto en el cuerpo ante cualquier percance vial. La coordinadora nacional para la Prevención de Lesiones de la Cruz Roja Mexicana, Pitichi Rivadeneyra López Hernández, explicó que incluso accidentes aparentemente menores pueden derivar en lesiones graves cuando involucran dispositivos de micromovilidad y que han detectado un incremento en las llamadas de emergencia relacionadas con motociclistas y usuarios vulnerables





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