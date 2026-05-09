No se esperan caídas en la actividad de cruceros en Tierra del Fuego por brote de hantavirus

Un funcionario del Instituto de Turismo de Tierra del Fuego (Infutur) afirmó a la AFP que, hasta el momento, no se han registrado incidentes ni cancelaciones de actividades en la provincia luego del brote del hantavirus en el MS Hondius.

Las autoridades de turismo de la provincia argentina de Tierra del Fuego confirmaron hoy que las actividades de cruceros en la región no han sido afectadas por el brote de hantavirus en el MS Hondius, y aseguraron que la situación sanitaria en la localidad no está empeorando.

Un funcionario de Infetur, el instituto de turismo local, declaró a la AFP que no han habido ni cancelaciones ni situaciones traumáticas relacionadas con la actividad de cruceros en la provincia desde que se conoció el brote del virus





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