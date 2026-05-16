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NOAA Predice que "El Niño" Se Configure por completo en Julio de 2026, Afectará a Varios Estados Costeros de EE.UU.

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NOAA Predice que "El Niño" Se Configure por completo en Julio de 2026, Afectará a Varios Estados Costeros de EE.UU.
El NiñoPronósticoAfectará
📆5/16/2026 7:22 PM
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El Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica (NOAA) aprecia que "El Niño" se configure por completo en julio de 2026 y domine durante el invierno, lo que afectará a varios Estados costeros de Estados Unidos. La NOAA y meteorólogos prefieren cautela y admiten que los escenarios pueden variar en función del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica (NOAA) prevé que " El Niño " se configure por completo en julio de 2026 y domine hasta el invierno, afectando a varios Estados costeros de Estados Unidos .

Según el SMN, "El Niño" eleva la temperatura de la superficie del mar y aumenta el nivel del mar durante varios meses, lo que genera mayores olas, marejadas y inundaciones en los Estados costeros de Washington, Oregon y California. Además, "El Niño" tiene profundos cambios en las condiciones climáticas, generando una corriente en chorro de aguas más cálidas que se desplaza hacia el sur y redirige tormentas y ciclones hacia el Atlántico.

Por lo tanto, "El Niño" aumenta la frecuencia de lluvias fuertes y muy fuertes en las costas del Golfo y en los Estados del sureste norteamericano

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