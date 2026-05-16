NOAA Predice que "El Niño" Se Configure por completo en Julio de 2026, Afectará a Varios Estados Costeros de EE.UU.

El Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica (NOAA) aprecia que "El Niño" se configure por completo en julio de 2026 y domine durante el invierno, lo que afectará a varios Estados costeros de Estados Unidos. La NOAA y meteorólogos prefieren cautela y admiten que los escenarios pueden variar en función del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica (NOAA) prevé que " El Niño " se configure por completo en julio de 2026 y domine hasta el invierno, afectando a varios Estados costeros de Estados Unidos .

Según el SMN, "El Niño" eleva la temperatura de la superficie del mar y aumenta el nivel del mar durante varios meses, lo que genera mayores olas, marejadas y inundaciones en los Estados costeros de Washington, Oregon y California. Además, "El Niño" tiene profundos cambios en las condiciones climáticas, generando una corriente en chorro de aguas más cálidas que se desplaza hacia el sur y redirige tormentas y ciclones hacia el Atlántico.

Por lo tanto, "El Niño" aumenta la frecuencia de lluvias fuertes y muy fuertes en las costas del Golfo y en los Estados del sureste norteamericano





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

El Niño Pronóstico Afectará Estados Costeros Estados Unidos Generará Generará Inundaciones Meteorólogos Productes Atención A La Comunidad En Peligro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Giro de Italia 2026: Davide Ballerini gana en accidentado sprint la sexta etapaEl ciclista italiano del equipo XDS Astana libró una caída colectiva a un kilómetro de la meta y se impuso en la sexta jornada, recorrido de 142 kilómetros entre Paestum y Nápoles; El portugués Afonso Eulálio (Bahrain) conservó la maglia rosa de líder general.

Read more »

SMN pronostica aumento en huracanes en 2026, cobertura de 'El Niño' impactará en intensidadSe espera un aumento del número de huracanes en el Océano mayor y una afectación del fenómeno de 'El Niño' en la intensidad de los mismos durante 2026. Además, se prevén cambios en los patrones de lluvia a nivel global, con securias y lluvias mayores en diferentes regiones.

Read more »

Estancias que no finalizan las clases el 15 de Julio 2026Este bufete consume un total de 2.500 caracteres (incluidos espacios). Consíguele un texto coherente y relevante e ignore las repeticiones de etiquetas de navegación, menú y ventanas/salir, así como cualquier otro elemento de publicidad irrelevante.

Read more »

El Mundial de Futbol 2026 traerá precios muy altos a los Estados UnidosEste análisis presenta una perspectiva sobre los costos que puede enfrentar un visitante en los Estados Unidos si desea asistir a algún partido de la Copa del Mundo. Con un presupuesto de reuniones, los costos pueden variar y puede ser entre 3500 a 4500 dólares por persona si se Compraearlybird" Estimates also vary based on factors like job, prior work history, what day are you available to work, etc.

Read more »