Noche de Catrinas en Pueblo Bonito San Miguel: Cultura y Gastronomía

Pueblo Bonito Vantage San Miguel de Allende celebró la primera Noche de Catrinas el 31 de octubre con bailes, cocina mexicana y concursos para atraer turismo cultural.

El 31 de octubre, el Pueblo Bonito Vantage San Miguel de Allende, ubicado en Guanajuato, presentó su primera edición de Noche de Catrinas. Este evento buscó vincular la oferta de hospedaje con la identidad cultural del destino, acercando a huéspedes y visitantes a las tradiciones mexicanas.

Bailes regionales y patrimonio cultural

El escenario principal estuvo presidido por dos figuras tradicionales que enmarcaron una presentación de bailes regionales de distintas partes de México. Se presentaron piezas de Veracruz, Sinaloa, Jalisco y otros estados, incluyendo La Bruja y el baile de los machetes.

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La música, los vestuarios y las coreografías ofrecieron un recorrido por diversas manifestaciones culturales que forman parte del patrimonio popular mexicano. Esta actividad permitió a los asistentes experimentar la riqueza folclórica del país en un entorno hotelero exclusivo.

Estaciones gastronómicas temáticas

La celebración se desarrolló en cinco estaciones temáticas que permitieron a los asistentes degustar distintas especialidades de la cocina nacional. Una de las estaciones presentó diversos tamales de mole y de dulce, además de esquites con tuétano, acompañados de salsas y chile.

Otra área ofreció postres típicos, entre ellos dulce de calabaza, tejocotes, churros, calaveritas de azúcar y pan de muerto, tanto en su versión clásica como en distintas variedades rellenas. Se sirvieron birria, pozole verde con pollo y otras preparaciones mexicanas, mientras que una cuarta estación ofreció sopes, tetelas y tacos.

Las cinco estaciones gastronómicas de la Noche de Catrinas ofrecieron tamales, antojitos mexicanos, guisados tradicionales, pan de muerto y bebidas. Los invitados también pudieron disfrutar de chocolate caliente, un cóctel de bienvenida preparado con moras y diversas opciones con y sin alcohol.

Concursos de caracterización

Además del recorrido gastronómico, la celebración incluyó actividades que invitaron a los asistentes a formar parte de la experiencia. Tres maquillistas estuvieron disponibles para caracterizar a huéspedes y colaboradores del hotel con diseños inspirados en las calaveras tradicionales.

El concurso de catrinas fue otro de los momentos centrales de la noche. Diez participantes fueron seleccionados para competir y el público eligió, mediante votación, a los tres ganadores. Esta dinámica fomentó la interacción social y el disfrute de la estética mexicana.

Premios y estrategia turística

El primer lugar obtuvo una noche de hospedaje en Pueblo Bonito Vantage para dos personas. El segundo premio consistió en una cena en LaFrida para dos personas, restaurante de alta cocina de la propiedad, y el tercero fue un servicio de spa para dos personas.

Alfredo Rentería, director general de Pueblo Bonito Vantage San Miguel de Allende, señaló que el evento refleja el interés por integrar las tradiciones mexicanas a la experiencia de hospedaje y ofrecer a los visitantes nuevas formas de conocer mejor San Miguel de Allende.

Ubicación y arquitectura del hotel

La Noche de Catrinas también permitió conocer la propuesta del hotel, inaugurado oficialmente el 11 de octubre. Con 111 habitaciones, forma parte de la estrategia de diversificación de Grupo Pueblo Bonito, empresa que ha desarrollado su presencia principalmente en destinos de playa como Los Cabos y Mazatlán.

Ubicado en el Distrito Corazón, frente al parque Zeferino Gutiérrez, el hotel está integrado por cuatro edificios cuya arquitectura se inspira en las haciendas mexicanas. Su diseño incorpora terrazas, jardines, patios y espacios para reuniones y celebraciones.

Desde sus terrazas es posible contemplar las torres de la catedral, uno de los símbolos arquitectónicos más reconocidos de la ciudad, así como los tejados y las montañas que rodean el destino. El hotel se encuentra aproximadamente a 20 minutos a pie del centro histórico, lo que facilita visitar el Jardín Principal y recorrer calles empedradas.