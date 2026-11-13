Noche de las Estrellas 2026: Astrónomos promueven ciencia y ciudadanía en UNAM

Bruno Monflier y José Franco lideran la Noche de las Estrellas 2026 en Ciudad Universitaria. 128 sedes y miles de voluntarios unen astronomía y cultura para fomentar el pensamiento crítico en la sociedad.

La Noche de las Estrellas 2026 se celebrará este sábado en todo el país, con un despliegue central en la Ciudad Universitaria de la Ciudad de México. El evento reúne a astrónomos destacados y comunidades locales para fomentar la observación del cielo y la apreciación científica. Esta iniciativa busca conectar a la población con fenómenos celestes y fortalecer el pensamiento crítico ante la información falsa.

Origen y visión de los organizadores

Bruno Monflier y José Franco explican su pasión por la astronomía y la contemplación del firmamento como un acto fundamental para la humanidad. Ambos coinciden en que levantar la mirada hacia las estrellas es parte de lo que nos forjó como especie y genera ciudadanos más apegados al conocimiento verificable. Monflier, científico francés, y Franco, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, trabajan juntos desde la idea de replicar en México los festivales astronómicos que se realizaban en Francia. Franco coordina este movimiento nacional desde su inicio en 2009, impulsando una cultura de ciencia accesible y rigurosa.

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El cielo como bien cultural y civilizatorio

José Franco enfatiza que el cielo es un bien cultural compartido, desde la prehistoria hasta la actualidad, que ha marcado el derrotero de la humanidad. Los grupos nómadas utilizaban la luna como reloj y calendario, permitiendo predecir la siembra y la cosecha, así como navegar con precisión. Monflier añade que la astronomía fue la primera ciencia desarrollada alrededor de lo visible en el cielo y que la ciencia permite una aproximación entre el saber y el arte. Esta perspectiva invita a entender que estamos hechos de polvo de estrellas y somos parte integral del universo.

Despliegue logístico y participación ciudadana

La celebración de este año contará con 128 sedes asociadas que incluyen localidades en Guatemala, Costa Rica y Colombia. En la Ciudad Universitaria se instalarán 68 carpas con actividades dirigidas tanto a niños como a adultos, priorizando la observación directa y el uso de telescopios. Franco especifica que habrá música y cuatro planetarios distribuidos para que el público conozca la bóveda celeste de manera interactiva. El éxito del evento depende del gran esfuerzo de miles de voluntarios que trabajan en todas las sedes del país.

Impacto social y futuro de la exploración

El año pasado se registraron once mil personas como voluntarios y este año se espera un número similar, incluyendo estudiantes y profesores. La Noche de las Estrellas es producto fundamental del trabajo de divulgadores científicos y astrónomos aficionados comprometidos con la educación. Ante la pregunta sobre si la humanidad está destinada a colonizar las estrellas, los organizadores mantienen que lo que se haga bien en el cielo debe reflejarse en beneficios para la Tierra. La ciencia y la tecnología son puertas para responder preguntas fundamentales sobre el origen de la vida y nuestra existencia en el cosmos.