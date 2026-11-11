Noche de las Estrellas 2026 en CDMX: telescopios gratuitos el 14 de noviembre

La Noche de las Estrellas 2026 se realizará en el MHNCA de la CDMX el sábado 14 de noviembre, con telescopios gratuitos y cupo limitado.

La Ciudad de México tendrá una jornada gratuita para observar el universo a través de telescopios. El sábado 14 de noviembre, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental (MHNCA) será sede de la Noche de las Estrellas 2026, un evento que combina observación astronómica, talleres y actividades culturales sin costo para el público.

La programación está organizada por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y se realizará de las 18:00 a las 21:30 horas. Está abierta a personas de todas las edades, aunque el acceso tendrá cupo limitado para las actividades del sábado.

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Cómo funciona la Noche de las Estrellas en el MHNCA

La Noche de las Estrellas es una jornada dedicada a la ciencia y la cultura que culmina con una gran observación astronómica con telescopios. Cada año se celebra al llegar el otoño en el hemisferio norte, y su propósito es acercar el conocimiento del cielo a todo tipo de público.

En la sede del MHNCA, ubicada en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, la Sedema tiene programada la observación astronómica con telescopios de las 18:00 a las 21:00 horas. Después de ese horario, la jornada continúa con actividades artísticas que complementan la experiencia.

La edición de 2026 conmemora tres efectos de la ciencia y la historia astronómica: el 75 aniversario del descubrimiento de la radiación de 21 centímetros del hidrógeno, los 20 años de la redefinición del concepto de planeta y el 115 aniversario del nacimiento de la astrónoma Paris Pişmiş, la primera mujer que obtuvo un doctorado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Estambul.

Quiénes participan en la programación científica

Los proyectos y colectivos de divulgación científica LAMAT, Cosmokat, Iuani Divulgación, Regulus, EMS Legacy y Chema Tierra participarán en las actividades de la jornada. Su presencia reúne distintas miradas sobre la astronomía y la difusión de la ciencia.

La Noche de las Estrellas se desarrolla en distintas sedes de la capital. Además del MHNCA, el evento se realiza en Utopía Mixiuhca, Las Islas de Ciudad Universitaria de la UNAM, UACM - San Lorenzo Tezonco y el Bosque de Tláhuac, todas gratuitas.

El proyecto nació en 2009 como parte de las celebraciones del Año Internacional de la Astronomía. Desde entonces, alrededor de 8,000 voluntarias y voluntarios han llevado talleres científicos, conferencias, música y telescopios al público en plazas públicas, escuelas, observatorios, planetarios y museos.

Charla del domingo 15 de noviembre y costos

El domingo 15 de noviembre, a las 14:00 horas, se realizará en el Biolaboratorio la charla '¿Qué ocurre cuando una especie desaparece de un ecosistema?'. La participación de Bárbara Vargas Miranda estará a cargo de abordar las consecuencias de la extinción y sus efectos sobre el equilibrio de los ecosistemas.

La charla está organizada en colaboración con LAMAT. A diferencia de las actividades del sábado, esta sesión requiere pagar el boleto de acceso al museo, mientras que la entrada a las actividades de la Noche de las Estrellas es gratuita.

Con esta programación, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental busca acercar la astronomía, la divulgación científica y la conservación de la biodiversidad al público capitalino. Quienes deseen asistir al evento del sábado deben considerar que el cupo será limitado.