Noche de las Estrellas 2026 se realizará el sábado 14 de noviembre en CU

La Noche de las Estrellas 2026 ofrecerá actividades gratuitas en Ciudad Universitaria, el Planetario Luis Enrique Erro y el Museo Tezozómoc. El evento reunirá talleres, conferencias y telescopios para el público familiar.

La Noche de las Estrellas 2026 se realizará el sábado 14 de noviembre de 2026, de 3 a 10 pm, en las islas de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En la jornada se reunirán 68 carpas temáticas con conferencias, talleres, exposiciones y experimentos. El evento también tendrá sedes en el Planetario Luis Enrique Erro y en el Museo Tezozómoc del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Los organizadores invitan al público a llevar sus preguntas sobre el universo. Entre los temas anunciados están cómo nacen y mueren las estrellas, cuáles son las explosiones más violentas del cosmos y cómo se formó el universo. Todas las actividades, en todas las sedes, son gratuitas.

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Programa y sedes de la Noche de las Estrellas 2026

La programación combina preguntas de fondo con temas técnicos actuales. El objetivo es que visitantes de todas las edades aprendan mediante el juego, el planteamiento de preguntas y la respuesta a dudas históricas sobre el cielo.

En Ciudad Universitaria habrá más de 200 telescopios para que los asistentes observen objetos celestes. Según el Dr. Yair Emmanuel Krongold Herrera, Director del Instituto de Astronomía de la UNAM, la actividad también incluirá información sobre cómo se elaboró el mapa de la Vía Láctea y el mapeo de todo el cosmos. Además, los visitantes podrán ver la Luna y los planetas a través de un telescopio.

En el Planetario Luis Enrique Erro, la Dra. Martha Leticia Vázquez González, Secretaria de Investigación y Posgrado del IPN, detalló que se ofrecerán 34 actividades distribuidas en cinco espacios. Entre ellas hay talleres, experimentos, robótica, teatro, conferencias y experiencias interactivas. Asimismo, indicó que el planetario tendrá proyecciones cada hora.

Vázquez González informó que el domo digital del Planetario Luis Enrique Erro volvió a abrir y quedará disponible de forma permanente. Según explicó, la infraestructura llevaba más de un año en preparación y cuenta con un sistema de video que describió como único en Latinoamérica. En el Museo Tezozómoc, la programación de talleres y charlas abordará cómo se forman los cráteres lunares y las sondas utilizadas para explorar otros planetas.

Voces de los organizadores sobre el sistema solar y la divulgación

Los responsables del evento destacaron el valor didáctico de la actividad. El Dr. Yair Emmanuel Krongold Herrera afirmó que la astronomía sirve como puerta de entrada para acercar a la gente a la ciencia y mostrar que el trabajo científico también puede ser lúdico.

Krongold Herrera planteó una pregunta sobre el número de planetas del sistema solar. Mencionó que las personas de mayor edad aprendieron en la escuela que existían nueve planetas, mientras que los jóvenes hablan de ocho. Además, cuestionó qué ocurre con Plutón y señaló que los asistentes podrán obtener respuestas durante La Noche de las Estrellas.

Una edición internacional con sedes en Latinoamérica

La Noche de las Estrellas 2026 se celebra en el marco de los 200 años de amistad y relaciones diplomáticas entre México y Francia. La Dra. Melie Cornet, Agregada de Cooperación Científica de la Embajada de Francia en México, comentó que esta conmemoración forma parte de la Gran Fiesta Franco-mexicana, que comenzó en septiembre y entra en su tercer y último mes.

El coordinador general del evento, José Franco, señaló que la Noche de las Estrellas nació internacional con apoyo de la Embajada de Francia. Franco indicó que Bruno Monflier, a quien describió como creador del proyecto en Francia, participará en una conferencia magistral. Según el coordinador, la embajada trajo a Monflier hace 18 años, cuando se iniciaron las actividades en México.

Franco precisó que este año hay 128 sedes. De ellas, 124 están distribuidas en la República Mexicana, mientras que las demás se ubican en Quetzaltenango, en Guatemala, en San José de Costa Rica y en dos sedes de Colombia. El coordinador añadió que el evento busca recuperar sedes que existían antes de la pandemia en países como Brasil, Argentina y Chile.

Para los organizadores, el encuentro se ha convertido en uno de los eventos de divulgación científica más importantes de Latinoamérica. José Franco sostuvo que, con modestia, el evento puede considerarse uno de los más relevantes de divulgación científica en el mundo.