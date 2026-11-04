Noche de las Estrellas 2026: Sedes y horarios en Ciudad de México

La Noche de las Estrellas 2026 se celebra el 14 de noviembre en CDMX. Conoce las sedes confirmadas como UNAM, Museo de Historia Natural y Planetario Luis Enrique Erro para observar la Luna y Saturno.

La Noche de las Estrellas 2026 está programada para el sábado 14 de noviembre en la Ciudad de México, ofreciendo una oportunidad única para explorar la astronomía sin costo alguno. Esta celebración anual reunirá a instituciones educativas y espacios culturales destacados de la capital para organizar actividades gratuitas centradas en la divulgación científica.

Los asistentes podrán acceder a observaciones directas de cuerpos celestes mediante telescopios especializados, así como participar en conferencias, talleres prácticos y proyecciones visuales diseñadas para todas las edades. El evento busca acercar al público general los avances recientes en el campo de la astronomía a través de experiencias interactivas y demostraciones científicas.

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Origen conmemorativo y aniversarios científicos

La iniciativa nació en México durante el año 2009, coincidiendo con la proclamación del Año Internacional de la Astronomía por la Asamblea General de las Naciones Unidas y la UNESCO. Este reconocimiento marcó los 400 años transcurridos desde las primeras observaciones astronómicas realizadas por Galileo Galilei en 1609, estableciendo un precedente histórico para la difusión del conocimiento celestial.

Con el paso de los años, la celebración ha expandido su alcance hasta reunir más de 100 sedes en diversos estados del país. La edición de 2026 incorpora un componente conmemorativo significativo, abordando hitos relevantes en la historia de la ciencia que incluyen el aniversario 75 del descubrimiento de la radiación de 21 centímetros del hidrógeno.

Este fenómeno es considerado una señal elemental fundamental para el estudio detallado de nuestra galaxia. Asimismo, se recordarán los 115 años del nacimiento de Paris Pişmiş, astrónoma mexicana nacida en Turquía que contribuyó decisivamente al desarrollo de esta disciplina nacional. También se conmemoran los 475 años de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Fenómenos astronómicos visibles en la capital

Uno de los atractivos principales de la jornada será la observación de la Luna, la cual se encontrará en fase creciente. Esta configuración lunar permitirá a los espectadores distinguir claramente algunos de sus cráteres con la ayuda de los telescopios disponibles en las diferentes sedes habilitadas.

Adicionalmente, se espera la presencia visible de Saturno sobre el horizonte durante el horario establecido para las actividades nocturnas. Esta alineación incrementa considerablemente la posibilidad de distinguir los anillos del planeta, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables y permitan una visión despejada del cielo.

Sedes principales y horarios de actividad

Ciudad Universitaria de la UNAM se consolidará como una de las sedes centrales, ubicándose en las Islas de Ciudad Universitaria dentro de la alcaldía Coyoacán. La entrada será completamente gratuita y el horario de operación abarcará desde las 15:00 hasta las 20:00 horas del sábado 14 de noviembre.

El recinto ofrecerá equipo especializado para la observación del cielo nocturno, acompañados de experimentos, conferencias y talleres adaptados para distintos grupos de edad. Los visitantes podrán disfrutar de estas actividades científicas en un espacio amplio y reconocido internacionalmente por su valor académico y cultural.

El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, situado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, abrirá sus puertas de las 18:00 a las 21:30 horas. Aunque el acceso a las actividades específicas es gratuito, es importante señalar que esto no necesariamente elimina el cobro de la entrada general al museo para quienes deseen ingresar al recinto.

Las actividades en esta sede incluirán observaciones astronómicas con telescopios, charlas informativas, demostraciones científicas y eventos lúdicos que integran danza y música. Esta combinación de elementos culturales y educativos busca atraer a un público diverso interesado en la ciencia y las artes.

El Planetario Luis Enrique Erro, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional (IPN), participará con observaciones telescópicas, talleres, charlas de divulgación y música en vivo. Ubicado en la avenida Wilfrido Massieu 394, colonia Nueva Industrial Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, operará de las 16:00 a las 22:00 horas.

La UACM, Plantel San Lorenzo Tezonco, completará el circuito de sedes en Iztapalapa, presentando un calendario completo de conferencias dedicadas a la divulgación científica. Su dirección se encuentra en Prolongación San Isidro 1511, y estará abierta desde las 13:00 hasta las 22:00 horas del mismo día.

Para garantizar una experiencia óptima en cualquiera de estos puntos, se recomienda llegar temprano debido a posibles cupos limitados en talleres específicos. Además, consultar el pronóstico del clima y llevar ropa abrigadora es esencial para los eventos que se desarrollarán al aire libre bajo las temperaturas nocturnas de noviembre.