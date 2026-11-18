Se revelaron los nominados de La Granja VIP 2026 este miércoles 18 de noviembre. Kevyn Bicolor y Mono Osuna lideran la lista de riesgo tras la salida de Rafa Mercadante.

Este miércoles 18 de noviembre se hizo oficial la lista de participantes en riesgo dentro del reality show La Granja VIP 2026. La revelación de los nominados ocurre en un momento crítico de la competencia, marcado por la reciente partida de Rafa Mercadante, un evento que generó conmoción entre la audiencia y los propios concursantes.

Antes de que finalicen las votaciones de los demás participantes, el sistema de eliminación automática ya ha designado a dos figuras clave. Kevyn Bicolor y Mono Osuna ocupan los primeros puestos en la lista de peligro, sentenciados a permanecer en la casa con alta probabilidad de ser votados para salir.

Also read Calendario escolar 2026-2027: Fechas de vacaciones de Navidad y reinicio de clases

Kevyn Bicolor y Mono Osuna, nominados directos

Kevyn Bicolor se ha consolidado como el primer nominado directo de la temporada actual. Su presencia en la lista de riesgo es automática debido a la dinámica del juego y las estrategias implementadas hasta este punto.

Mono Osuna completa la dupla de nominados por derecho propio. Su designación se debe específicamente a la decisión de Rafa Mercadante, quien, antes de abandonar la granja, utilizó su poder para entregar a Mono como parte de su Legado personal, asegurando que este permaneciera en competencia.

Tensiones con Julio Camejo y el liderazgo semanal

La figura de Julio Camejo se encuentra en el centro de un intenso conflicto actúa como el Capataz de la semana y debe gestionar las nominaciones. Su gestión ha sido cuestionada duramente por Kevyn Contreras y La Bebeshita.

Estos dos participantes consideran que las acciones de Camejo constituyen una traición directa a las reglas implícitas de la lealtad. Como respuesta a estas acusaciones, Julio Camejo ha presentado una defensa pública argumentando que sus oponentes le "vieron la cara", interpretando esto como una evidencia de su deslealtad previa.

Alianzas rotas entre Manelyk y Niurka Marcos

El ambiente estratégico se ha vuelto extremadamente hostil debido a la desconfianza entre las figuras más influyentes. Manelyk González ha declarado abiertamente que no confía en Niurka Marcos para formular estrategias de eliminación efectivas.

A pesar de esta falta de confianza y de una enemistad personal previa, Manelyk ha anunciado que暂时 dejará de lado sus conflictos personales con la cubana. El objetivo principal de su cambio de actitud es unir esfuerzos para eliminar a un rival común, priorizando la victoria sobre el rencor.

Denuncias de Kunno y revelaciones de Niurka

La lealtad grupal se ha fracturado aún más con las intervenciones de Kunno. Este participante desató la inconformidad general al exponer información confidencial sobre los verdaderos planes de uno de sus compañeros, asegurando que dicho individuo solo busca quedar como el héroe de la situación.

Simultáneamente, Niurka Marcos ha realizado una denuncia grave al evidenciar frente a los demás que "La Bebeshita" se burla a espaldas de un supuesto amigo dentro de las instalaciones. Este acto ha roto la confianza básica necesaria para la convivencia en el reality.

Accidente de Ivonne Montero y dramas personales

Además de los conflictos políticos, la convivencia ha estado marcada por incidentes físicos y emocionales. Ivonne Montero sufrió un accidente grave dentro de las instalaciones del reality show, el cual le provocó un sangrado significativo.

Las secuelas de dicho incidente fueron mostradas frente a las cámaras, evidenciando la gravedad del percance. Paralelamente, La Bebeshita confesó sentirse confundida sobre sus sentimientos hacia Kevyn Contreras.

Rumores sentimentales y dinámica social

Los rumores sugieren que Kevyn Contreras solo se conformó con La Bebeshita después de haber sido rechazado previamente por Manelyk. Esta narrativa añade otra capa de complejidad a las relaciones interpersonales dentro de la granja.

En un intento por aliviar la tensión, Kunno organizó una actividad inusual que desató la risa entre los participantes. Ofreció una clase de pasarela en tacones al resto de los granjeros, logrando relajar momentáneamente el ambiente tenso creado por las traiciones y nominaciones.