Nominados La Granja VIP 2026: Bebeshita y Julio Camejo en riesgo tras salida de Pablo Montero

Conoce la lista oficial de nominados de La Granja VIP 2026. Bebeshita y Julio Camejo buscan salvarse tras la eliminación de Pablo Montero y la dinámica de duelo de Mario Osuna.

Este miércoles 28 de octubre se revelaron los nombres de los participantes en riesgo de eliminación en La Granja VIP 2026. La dinámica de la casa cambió drásticamente después de que Pablo Montero dejara el reality show, un evento que generó sorpresa y tensión en todos los habitantes.

Resultados de la gala de nominaciones

La primera persona en ser nominada automáticamente fue Daniela Alexis, conocida popularmente como 'La Bebeshita'. Su posición se vio comprometida inmediatamente después de la pérdida de la prueba realizada el pasado martes.

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Junto a ella, Julio Camejo completó la lista de nominados para esta semana. El origen de su nominación se debe directamente a haber perdido el desafío contra Mario 'El Mono' Osuna. Esta derrota lo colocó automáticamente en la zona de peligro.

Tensión y estrategias en la casa

La eliminación de Pablo Montero, ocurrida en la gala del domingo, marcó el octavo alejamiento en la temporada. Este hecho desestabilizó al grupo de 'Los Disfuncionales', afectando especialmente a Natalia Alcocer, quien mantiene una relación sentimental con el artista retirado.

La convivencia se ha vuelto más hostil debido a las restricciones presupuestarias. La falta de recursos para la despensa ha generado roces constantes entre los peones y los sobrevivientes, elevando el nivel de fricción por el acceso a la comida en la casa-granja.

El poder de la Calavera y duelos

El panorama estratégico se modificó con el triunfo de Mario "El Mono" Osuna en el Duelo de Nominación. Este vencedor obtuvo beneficios clave que le permiten influir en el desarrollo de la gala del miércoles 4 de noviembre.

Por otro lado, Natalia Alcocer posee la "Calavera del Poder". Esta herramienta le otorga una ventaja significativa que está utilizando para mover sus piezas y proteger su posición, arrastrando a rivales como Niurka Marcos o Fernando Lozada a la línea de riesgo.

Las dinámicas de deseos han expuesto opiniones divergentes entre los equipos. Estos desacuerdos han hecho tambalear los acuerdos previos, creando un ambiente de desconfianza que las figuras clave intentan aprovechar para su beneficio.