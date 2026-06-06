La noticia del día es la llegada de una armada de 25,000 norcoreanos a Rusia para construir el mayor ejercito de drones kamikaze. Además, varias empresas están lanzando productos y servicios innovadores en México, como la empresa de cocina KitchenAid y la empresa de automóviles Audi.

Una armada de 25,000 norcoreanos fue a Rusia para construir el mayor ejercito de drones kamikaze . Mientras tanto, varias empresas están lanzando productos y servicios innovadores en México.

La empresa de cocina KitchenAid quiere cumplir la máxima de 'Ratatouille' en México, mientras que Audi acaba de crear el auto más rápido y potente de su historia. Además, la empresa de videojuegos Capcom ha anunciado el regreso del clásico del 2000, Resident Evil: Veronica. En otros temas, varios ciudadanos en Rosarito vendieron sus caballos para comprar cuatrimotos y mover sus calandrias, lo que ha sido un gran desastre.

Jackie Chan decidió no entrenar para sus escenas de acción en 'Karate Kid: Leyendas' ya que lleva 64 años haciéndolo diario. Italia quiso poner una ciudad entera dentro de un edificio de un kilómetro en 1972, pero 50 años después aún paga las consecuencias. La empresa realme ha lanzado el celular P4 Power con batería de 10,001 mAh y 12 GB de RAM a un precio de menos de 8,000 pesos en México.

Nissan afirma que las cajas de cambios manuales se están volviendo a poner de moda a pesar de que casi nadie las usa. Finalmente, la empresa de videojuegos Capcom ha anunciado el regreso del clásico del 2000, Resident Evil: Veronica





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