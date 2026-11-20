Norm Michael, de 78 años, descubre que los Philadelphia Eagles lo seleccionaron en 1944 pero nunca lo contactaron debido a la Segunda Guerra Mundial. Una historia única sobre el pasado olvidado de un jugador universitario.

Norm Michael, un residente de Rochester, Nueva York, vivía una vida tranquila hasta que un hallazgo casual en 1999 cambió por completo su comprensión de su propio pasado deportivo. Mientras leía el periódico local en su hogar, se topar con una lista de jugadores de la Universidad de Syracuse que habían sido convocados en el Draft de la NFL. Para su sorpresa extrema, el nombre de Michael aparecía en la lista junto a la franquicia de los Philadelphia Eagles, quien lo había seleccionado como jugador 55 años antes.

En ese momento crítico, Michael tenía 78 años de edad y acababa de enterarse por primera vez de esta conexión con el fútbol americano profesional. La revelación surgió de un documento impreso que conectaba su juventud universitaria con un evento histórico que pasó desapercibido durante más de cinco décadas, creando una curiosa anécdota sobre cómo los mecanismos de comunicación de la época fallaron en llegar a su destinatario original.

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Detalles del Draft de 1944 y la Segunda Guerra Mundial

La selección de los Philadelphia Eagles ocurrió exactamente el 19 de abril de 1944, un momento crucial en plena Segunda Guerra Mundial. El equipo eligió a Michael en la ronda 20 del Draft, asignándole la selección global número 206 de todo el país. Durante esa era histórica, existía una responsabilidad directa para los equipos profesionales, quienes debían encargarse personalmente de contactar a los jugadores que seleccionaban para firmar contratos o notificar su elección.

Sin embargo, la logística de localizar a Michael se vio complicada por su servicio militar activo. En ese preciso instante, Michael estaba destinado en Maxwell Field, una instalación militar ubicada en Montgomery, Alabama. Aunque la administración de Philadelphia intentó activamente rastrear su paradero para entregarle la noticia, la naturaleza de su despliegue militar y la distancia hicieron que el aviso nunca llegara a sus manos. Esta falla de comunicación dejó a un joven atleta sin saber que un equipo profesional había expresado interés en sus habilidades deportivas.

Trayectoria Atlética y Servicio Militar

El interés de los Eagles en Michael provenía de su desempeño destacado como fullback durante sus años en la Universidad de Syracuse. Su potencial atlético quedó demostrado en un partido emblemático contra Colgate, donde rompió la defensa rival con una impresionante carrera de 58 yardas. Pocos momentos después, anotó un touchdown que consolidó su valor como jugador prometedor, aunque su carrera universitaria sufriría un giro drástico inmediatamente después.

La continuidad de su temporada se vio interrumpida en la siguiente posesión del juego, cuando se fracturó una pierna. Tras completar su tercer año en la universidad y superar las adversidades físicas, Michael decidió alistarse en el Ejército de Estados Unidos. Su compromiso con la nación lo llevó a servir en el extranjero, alejándolo de la vida deportiva amateur y separándolo de las oportunidades que la NFL podía ofrecerle en ese momento histórico.

Reacción Ante el Descubrimiento Tardío

Una vez que culminó su servicio militar, Michael regresó a la vida civil y se dedicó al sector comercial. Inicialmente trabajó en ventas y posteriormente estableció su propio negocio en Rochester, Nueva York. Aunque su carrera profesional se centró en el mundo de los negocios, nunca abandonó su pasión por el deporte, siguiendo de cerca el fútbol americano profesional como un aficionado devoto de los Buffalo Bills, sin imaginar que otra franquicia lo había elegido anteriormente.

Cuando el hallazgo de 1999 finalmente llegó a su conocimiento, la reacción de Michael fue caracterizada por un sentido del humor notable ante la situación absurda. Su hijo, sorprendido por el descubrimiento, escribió una carta a los Philadelphia Eagles para verificar la información. Michael bromeó con la idea de si el equipo le debía algún bono por firmar o si los intereses acumulados durante 55 años podrían justificar su ausencia, mostrando una actitud serena ante un error administrativo histórico.

Impacto en la Franquicia y Legado Histórico

A pesar de las bromas y la curiosidad generada, la franquicia de los Philadelphia Eagles no respondió a las comunicaciones enviadas por la familia de Michael tras el descubrimiento. Esta falta de respuesta oficial contrasta con el papel activo que la organización tenía en otras áreas de su historia deportiva. La omisión deja un vacío en los registros oficiales, ya que Michael murió en 2011 a los 90 años sin haber jugado un solo partido oficial en la NFL.

El destino de Michael cobra mayor relevancia al compararlo con la fortuita conexión de la misma universidad años después. En 1999, justo cuando Michael descubría su pasado como seleccionado, los Philadelphia Eagles volvieron a elegir a un futbolista de la Universidad de Syracuse. Con la segunda selección global, el equipo seleccionó al quarterback Donovan McNabb, quien tuvo una trayectoria distinta y trascendental.

Donovan McNabb pasó 11 temporadas enteras en Philadelphia, convirtiéndose en un pilar fundamental para la organización. Su liderazgo llevó al equipo al Super Bowl XXXIX, alcanzando la cima del fútbol americano profesional. Mientras McNabb construía un legado de victorias y récords, la historia paralela de Norm Michael permanece como un recordatorio fascinante de cómo la guerra y la burocracia pueden alterar los caminos personales, manteniendo vivo un fragmento olvidado de la historia del Draft de 1944.