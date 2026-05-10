Norteño con ventaja de 3-1 en la semifinal de la Liga MX

El cuadro norteño de la Liga MX se enfrentará a los rojiblancos en la semifinal de la competencia. El equipo del norte tiene una ventaja de 3-1 en el marcador, pero los visitantes pueden remontar el resultado. El equipo que gane por dos goles de diferencia y empate en el marcador global avanzará a la siguiente ronda.

El cuadro norteño llega con ventaja de 3-1 en el duelo de esta noche, pero los rojiblancos pueden remontar el marcador. Necesita ganar por dos goles de diferencia y empatar en el marcador global para aprovechar su mejor posición en la tabla general y avanzar a semifinales.

Si gana por tres goles, no tiene problema, pero si lo hace por un gol de diferencia, los felinos ganan la serie. No ha perdido ningún partido en casa, con 20 goles a favor y solo tres en contra. Todo está puesto para ver un juegazo y conocer al que será el primer finalista de la Liga MX





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