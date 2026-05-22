Nota histórica: El Día del Estudiante en México

Este artículo explora el origen y el significado histórico del Día del Estudiante en México, una fecha que se celebra el 23 de mayo y que conmemora la importancia del estudiantado en el sistema educativo y el futuro del país, con una mirada hacia la historia que desembocó en la autonomía universitaria.

El Día del Estudiante en México se celebra el 23 de mayo, una fecha que conmemora la importancia del estudiantado en el sistema educativo y el futuro del país.

El origen de esta celebración se remonta a los acontecimientos violentos ocurridos en una facultad de la Universidad Nacional de México en 1929, donde estudiantes fueron agredidos por elementos de la Policía durante un movimiento estudiantil que exigía cambios en la estructura académica y administrativa de la universidad. La fecha del Día del Estudiante se decidió como recuerdo de aquellos hechos y como reconocimiento a la valentía y el papel crucial del estudiantado en la transformación de la educación en México





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Día Del Estudiante Autonomía Universitaria

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