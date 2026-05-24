Notas Destacadas: Tendencias en Redes, Loss de Millones, Combates, Deportistas y Tenis

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La tendencia en el mundo de las redes sociales se ha vuelto peligrosa debido a problemas de pérdidas millonarias para luchadores profesionales, según informaron en The Wrestling Observer.

Por otro lado, Entre lágrimas, Rafael Nadal cerró su carrera tras la derrota de España ante Países Bajos en la Copa Davis. Aparte de eso, hay combates polémicos como Gervonta Davis vs Jake Paul. Por su parte, el ciclista mexicano Isaac del Toro se llevó el triunfo en la Etapa 17 del Giro de Italia 2025.

Además, Rodrigo Pacheco, uno de los mejores tenistas aztecas de la actualidad, platicó con TV Azteca previo al Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco





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