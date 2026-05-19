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Fiscal de EU no recomienda indulto para Ghislaine Maxwell , cómplice de Jeffrey Epstein; fue condenada a 20 años de prisión . La exempresaria aseguró a la fiscal general adjunto que no vio a personas importantes que se relacionaban con Epstein, como el expresidente Bill Clinton o Trump , hacer nada inapropiado.

La SRE ha informado que México ha presentado 269 solicitudes de extradición a EU, pero ninguno se ha cumplido. Wendy Fabiola 'N' cae, supuestamente relacionada con el homicidio de Carlos Manzo; se encargaba de filtrar información de operativos. Salud presenta avisos epidemiológicos por ébola, hantavirus y golpe de calor; estamos preparados y vigilantes, dice Kershenobich. SRE reporta intercepción de flotilla humanitaria en la que viaja mexicano rumbo a Gaza; pide a Israel libertad y trato digno.

Royal Caribbean defiende proyecto 'Perfect Day México' en Mahahual; promete protección ambiental y cumplimiento normativo. Ariadna Montiel baja del ring a 'El Travieso' Arce para 2027; deja en pausa caso de Saúl Monreal y desconoce interés de Inzunzay las presiones de su propia base para que el Gobierno divulgara los archivos y la supuesta lista de clientes famosos del fallecido Epstein. sobre si el Departamento de Justicia se comprometía a no recomendar el indulto para ninguna persona mencionada en los archivos del financiero, Blanche respondió que estos papeles señalan a cientos de miles de personas.

Ghislaine Maxwell busca impedir la difusión de documentos del caso Epstein; se obtuvieron de manera indebida, accuses. La exempresaria se niega a responder preguntas en comparecencia; busca anular condena por caso Epstein. Abogado de Ghislaine Maxwell pide indultarla para que hable 'con honestidad' y 'explicar' que Trump es inocente





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