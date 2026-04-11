NotebookLM de Google: Una Transformación Constante con Nuevas Funciones Impresionantes

Google continúa mejorando NotebookLM, su herramienta de IA para investigación, con nuevas actualizaciones que incluyen historial de chat persistente, exportación a PPTX, edición de diapositivas con prompts, soporte EPUB y nuevos estilos de infografías.

Google lleva más de un año transformando NotebookLM en una herramienta difícil de definir. Inicialmente concebido como un asistente de investigación centrado en documentos propios, ganó popularidad con sus resúmenes en formato podcast y desde entonces ha experimentado una expansión constante de sus funcionalidades. Desde octubre de 2025, la plataforma ha lanzado seis actualizaciones importantes, una frecuencia que pocos productos de inteligencia artificial han mantenido en los últimos meses.

Estas mejoras abordan limitaciones que los usuarios habían señalado durante meses, como la desaparición del historial de conversaciones al cerrar el navegador, la imposibilidad de editar una única diapositiva sin tener que generar toda la presentación de nuevo, y la falta de compatibilidad con libros digitales en formatos estándar. El resultado es una herramienta que, a día de hoy, difiere significativamente de la que se presentó en octubre de 2025. A continuación, se detallan las cinco funcionalidades más destacadas de NotebookLM que parecían inalcanzables en su lanzamiento.\Una de las mejoras más significativas es el historial de chat persistente. Durante mucho tiempo, cerrar la pestaña del navegador implicaba perder toda la conversación. Ahora, el historial se guarda automáticamente, permitiendo a los usuarios retomar las sesiones en cualquier momento sin perder el contexto. En los cuadernos compartidos, el chat permanece privado para cada usuario y puede ser eliminado en cualquier momento, garantizando la privacidad. Además, desde el mismo chat, es posible generar diversos artefactos, como Audio Overviews, Video Overviews e informes, sin necesidad de salir de la ventana de conversación, lo que agiliza el flujo de trabajo. Otra función clave es la exportación a PowerPoint (PPTX). Además del formato PDF, las presentaciones creadas en NotebookLM ahora se pueden exportar en formato PPTX. Esta adición es especialmente valiosa para aquellos que trabajan en entornos donde PowerPoint es el estándar, o para quienes necesitan compartir sus presentaciones con otros para que las editen utilizando sus propias herramientas. Aunque algunas secciones del archivo exportado pueden aparecer como capas de imagen en lugar de objetos editables, para la mayoría de los casos de uso, el resultado es claro y listo para ser presentado. La revisión de diapositivas con instrucciones de texto también es una novedad importante. Las diapositivas generadas en la web ahora admiten revisiones basadas en prompts. Desde el panel Studio, un simple clic en el icono de lápiz junto al título abre una interfaz a pantalla completa con un campo de texto para modificar texto, color, elementos visuales y más. Una vez que se han realizado los cambios deseados, se genera una nueva presentación con las modificaciones aplicadas. Esto elimina la necesidad de regenerar toda la presentación desde cero para corregir un error o ajustar el estilo de una sola diapositiva, ahorrando tiempo y esfuerzo.\Asimismo, se ha incorporado el soporte para archivos EPUB. Todos los usuarios de NotebookLM ahora pueden subir archivos EPUB, el formato estándar y de código abierto para libros digitales, como fuente compatible dentro de la plataforma. Esto facilita la investigación y la interacción con libros de formato largo. Anteriormente, era necesario convertir el archivo a PDF antes de cargarlo, lo que conllevaba el riesgo de perder el formato original. La incorporación directa del EPUB elimina este paso y amplía significativamente el tipo de material con el que NotebookLM puede trabajar, abriendo nuevas posibilidades para la investigación y el análisis de contenido. Finalmente, se han introducido diez nuevos estilos de infografías. La generación de infografías ya existía, pero con opciones visuales muy limitadas. Ahora, los usuarios pueden seleccionar manualmente entre diez estilos predefinidos para resumir visualmente sus fuentes: Sketch, Kawaii, Professional, Scientific, Anime, Clay, Editorial, Instructivo, Bento grid y Brick. Si no se especifica ningún estilo, NotebookLM elige uno automáticamente en función del contenido de la fuente, lo que facilita la personalización de las visualizaciones. Cada estilo es ajustable en orientación —vertical, horizontal o cuadrado— y en nivel de detalle, lo que ofrece una flexibilidad aún mayor para adaptar las infografías a las necesidades específicas de cada usuario. Estas actualizaciones demuestran el compromiso de Google con la mejora continua de NotebookLM, transformándolo en una herramienta cada vez más versátil y poderosa





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