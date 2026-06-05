Noticias de última hora: la película de Steven Spielberg se va de Netflix y más

Descubre las últimas noticias sobre la película de Steven Spielberg que se va de Netflix, la cantante mejor pagada del mundo que tendrá una serie sobre su vida, la pulsera inteligente más popular del mundo y más.

La película definitiva de ciencia ficción y gaming de Steven Spielberg que ganó 582 millones de dólares se va de Netflix . La cantante mejor pagada del mundo tendrá una serie sobre su vida después de vender más de 200 millones de discos.

La pulsera inteligente más popular del mundo ya tiene una nueva versión en México, la Xiaomi Smart Band 10 Pro. Los celulares Android HONOR 600 y 600 Pro están disponibles en Mercado Libre, con cámara de 200 MP y batería de 7,000 mAh. Los colibríes están evolucionando y podrían ser las próximas palomas, según algo que está pasando con los bebederos que les ponemos.

Emilia Clarke no se toma personal que a nadie le gustaran sus proyectos de Star Wars, Marvel y Terminator. La fábrica histórica en Puebla que produjo herramientas para México y el mundo cerrará para siempre después de casi 60 años. DiDi quiere anticiparse a los delitos en CDMX con su IA que analizará rutas, velocidad y desvíos en tiempo real. ASUS quiere conquistar a quienes trabajan entre oficinas, aviones y cafeterías con esta laptop de menos de un kilo.

Netflix lanzará su propio videojuego del Mundial con la licencia de FIFA, viene con la suscripción y no necesitarás consola. La psicología explica por qué esperar en el Metro se siente mucho peor de lo que realmente dura. México apuesta otra vez por CFE y Altán para llevar internet a todos, pero expertos ven riesgos para las finanzas públicas. Oxxo, Bodega Aurrera Express y Supercito tienen nueva competencia, La Comer apuesta por el regreso de Sumesa.

Los nuevos robots de Xiaomi limpian solos y hasta se lavan solos, ya están disponibles en México. Ragnarök Online Latam estrena Clase 4, el MMORPG ahora tiene un nuevo techo y no será fácil alcanzarlo. Los mejores métodos para saber dónde hay un nido de chinches en la casa y sacarlas de su escondite





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