Noticias de Mundo, Fútbol y Economía, México, Estados Unidos y Canadá, 2026

Noticias en español sobre el próximo Mundial de FIFA, su organización en tres países, las claves económicas de la semana, la reubicación de escuelas y la decisión de Mario Delgado y organizaciones escolares.

El Mundial de 2026 será el primero que se dispute en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, lo que representa un reto logístico y cultural.

La Copa del Mundo de 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, estará rodeada de temas políticos, económicos y sociales. Se disputará el domingo 19 de julio de 2026 y se convertirá en el primer país en acoger después de 32 años, ya que el último antecedente fue el Mundial de Estados Unidos 1994. Las selecciones de fútbol enfrentarán los desafíos técnicos y deportivos, pero también políticos y económicos.

Será el encargado de coordinar el espectáculo y defender los intereses de los países en la mesa de negociaciones. Será la primera Copa del Mundo con un formato en grupos de 12, dividido en cuatro primeras rondas y la final. Las claves económicas de la semana: PIB, actividad económica y minutas de Banxico y la Fed. La reubicación de dos escuelas en Paraíso, Tabasco beneficia a más de 400 estudiantes. Acuerdan Mario Delgado y comunidades escolares





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