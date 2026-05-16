Noticias en español: 20 años de la megabiblioteca, hijos de Fonzi desean ser actores, Fonzi gana premio, Ernesto y otra persona, segunda entrega de 'Grandes duetos' y rumores sobre Vicente y Ernesto

Este texto se centra en noticias en español, destacando los 20 años de la megabiblioteca, los deseos de sus hijos de ser actores, la reciente victoria del premio Platino al Cine Educación y Valores por la película 'Belén', la confirmación de Ernesto de seguir siendo una familia junto a Marichelo y sus hijos, los rumores sobre una posible relación entre Ernesto y otra persona, la producción de una segunda entrega de 'Grandes duetos' y los rumores sobre duetos póstumos de Vicente y Ernesto.

La megabiblioteca cumple 20 años y sus hijos, Lázaro y Libertad, desean ser actores. La creadora de 'Soy tu fan', Fonzi, ha ganado el Premio Platino al Cine Educación y Valores por la película 'Belén', basada en un caso real de una joven acusada de haber provocado un aborto y sentenciada a prisión.

Ernesto, hermano de Fonzi, ha confirmado que siguen siendo una familia junto a Marichelo y sus hijos, pero se han filtrado rumores sobre una posible relación entre Ernesto y otra persona. Además, se rumorea que una segunda entrega de 'Grandes duetos' estaría en producción con invitados como Yuridia y Marco Antonio Solís 'El Buki'.

Por otro lado, Vicente, fallecido en 2021, sigue teniendo duetos póstumos y José Manuel Cuevas ha informado que Marco Antonio Solís y Yuridia también estarían en la segunda entrega





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