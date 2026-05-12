Noticias en Español

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La Subsecretaría de Protección Civil también hizo un llamado a extremar precauciones en laderas, zonas bajas, márgenes de ríos y caminos con antecedentes de afectaciones por lluvias Fernando Farías Laguna ingresa al sistema penitenciario argentino; lo clasifican como detenido de alto riesgo CIDH advierte complicidad de autoridades con el crimen organizado en desapariciones; reporta más de 128 mil desaparecidos Iván Archivaldo y Jesús Guzmán Salazar, en contacto con EU; ven posibilidad de entrega, reporta Los Angeles Times Cae en NL José Antonio “N”, líder de célula del Cártel del Noroeste; aseguran domicilios vinculados con "El señor de los buques.

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