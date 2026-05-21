Noticias en Español

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N. tiangonggensis, puede formar esporas fuertes y construir capas de biofilm que actúan como escudos en entornos agresivos, durante las misiones espaciales de larga duración.

Los astrónomos siguieron un supuesto asteroide durante meses hasta descubrir que era el Tesla de Elon Musk Lo cierto es que no se trata de la primera vez que se descubre una nueva especie bacteriana en el espacio. En 2024, la bacterium capturada en la ISS, una bacteria conocida en la Tierra por ser resistente a múltiples antibióticos y por causar infecciones graves en pacientes vulnerables, volviéndose distintas a sus contrapartes en nuestro planeta.

Desarrolló nuevas capacidades metabólicas y en algunos casos convivía con otros microorganismos de la ISS y los ayudaba a sobrevivir. También se preparó un grupo de control en la Tierra con condiciones similares. Después de 23 días, el equipo descubrió que los virus en el espacio desarrollaban nuevas capacidades metabólicas y en algunos casos coexistían con otros microorganismos y podían ayudarlos a sobrevivir.

Los investigadores concluyen que gracias a lo aprendido en este experimento, podrían diseñar virus mucho más efectivos contra bacterias resistentes a los medicamentos en la Tierra y ya. Esta investigación derriba la regla de los cinco segundos' -pero por qué razón no deberías comer lo que se te cae al suelo- El día que China descubrió algo inusual en su estación espacial: una superbacteria resistente que desafía todo lo conocido... sin embargo, esta investigación se centra en otro tema.

- México dicta sentencia de The Mandalorian: un capítulo de dos horas entretenido, emocionante y con más Grogu Sabíamos que el Metro de CDMX era el transporte más popular pero no sabíamos cuál era el segundo, esto dice INEGI La mayor basura de la historia del cine' hace 26 años estrenó esta película de fantasía que pocos recuerdan y no envejeció nada bien. $$ Después de 20 años, 11 meses y 21 días Steven Spielberg por fin estrenará una nueva película sobre extraterrestres La actriz conocida por su papel en Yellowstone es hija del protagonista de la serie western más famosa de todos los tiempos ¡Puedes regalar la tecnología a otros!

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