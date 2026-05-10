Noticias en español: Actualidad en México

Noticias en español sobre el monitoreo del volcán Popocatépetl, la ley para hacer justicia a Leyla, la transmisión en vivo de Pachuca vs Toluca, y las lluvias en México.

La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; Impulsan ley para hacer justicia a Leyla; Pachuca vs Toluca: Horario y canales para ver EN VIVO HOY 10 de mayo la Vuelta de Cuartos de Final; Además, soplará viento al norte de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 30 a los 50 km/h.

Emisión de ceniza volcánica no reportada; se pronostican lluvias en municipios del Valle de México, Valle de Toluca, zona Oriente, Sur y Norte de la entidad; se prevé una semana con lluvias en territorio mexiquense y tormentas fuertes a muy fuertes aisladas por el paso del frente frío número 50





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Volcán Popocatépetl Ley Para Hacer Justicia A Leyla Pachuca Vs Toluca Lluvias En México Frente Frío Número 50

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