Noticias en español sobre consecuencias y soluciones en diferentes temas, como educación, salud, medio ambiente, economía y deportes.

Entre las consecuencias destacan la pérdida de bosque , humedales y zonas naturales . Adelantar fin de clases profundizaría rezago educativo : IMCO; alertan de efectos económicos y sociales.

Reportan más de 100 enfermos con norovirus en un crucero que zarpó de Florida; virus causa gastroenteritis aguda. México brilla en China: Sebastián García logra oro histórico en arco compuesto del Serial World Archery. Juez absuelve a 9 marinos ligados a desaparición forzada de 4 personas en Nuevo Laredo; salen de prisión tras 5 años, la apertura ilegal de caminos y la expansión de asentamientos humanos en áreas protegidas, alertó la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El diagnóstico revelaba que entre 2015 y 2023 aumentó la pérdida de infiltración de agua y el escurrimiento superficial en Autos provocan hasta 86% de la contaminación en ciudades; expertos piden atender crisis urbana, reducción del almacenamiento de carbono, alteraciones en los flujos de agua subterránea y superficial, además de la proliferación de especies invasoras. La investigadora subrayó que el suelo de conservación es fundamental para la regulación climática y el abastecimiento hídrico de la capital, pero enfrenta una presión creciente por la tendencia a seguir si no se actúa





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