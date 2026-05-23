Noticias en español: Fórmula 1, Fórmula E, NASCAR México Series, podcast y más

Este texto presenta noticias en español sobre Fórmula 1, Fórmula E, NASCAR México Series, podcast y más. Incluye entrevistas exclusivas, momentos inolvidables y análisis de los últimos eventos automovilísticos.

El León de León, el piloto regiomontano de la Fórmula 1 , mostró una agresividad inteligente y un ritmo de carrera demoledor en Canadá. Su triunfo en territorio canadiense no es obra de la casualidad, sino el reflejo de su madurez y constancia a lo largo de la temporada.

Su capacidad para soportar la intensa presión de sus perseguidores y defender su posición con maestría en las famosas chicanas del trazado, lo llevó a demostrar que tiene las manos y la cabeza fría necesarias para pelear por cosas importantes. Además, su victoria mandó un contundente mensaje a los ojos de todo el paddock de la Fórmula 1.

La Fórmula E vuelve oficialmente a México y lo hace de la mano de Azteca Deportes, devolviendo al país uno de los eventos más espectaculares del automovilismo mundial. En este episodio, el comentarista y narrador deportivo Carlos Guerrero 'Warrior' cambia el estadio por el circuito para vivir de cerca la energía de la Fórmula E. En este episodio conversamos con Dan Ticktum, piloto británico de Cupra Kiro, sobre su visión de la Fórmula E, los retos que enfrenta la categoría rumbo a la temporada 12 y su propia evolución dentro del campeonato.

En el primer episodio del podcast oficial de la Fórmula E, conversamos con Alberto Longo, cofundador y Chief Championship Officer de la categoría, sobre la evolución del campeonato, los desafíos de la temporada 12 y lo que viene para el futuro del automovilismo eléctrico. La adrenalina llegó al máximo en la gran final de la NASCAR México Series 2025!

Azteca Deportes estuvo presente en la pista para traerte todos los detalles, entrevistas exclusivas y momentos inolvidables en esta Final histórica del automovilismo nacional. En esta entrevista exclusiva, el piloto regiomontano Daniel Suárez nos habla sobre su trayectoria en la NASCAR Cup Series, su preparación para la temporada 2026 con Spire Motorsports, y lo que significa representar a México en la máxima categoría del automovilismo estadounidense.

Nick Cassidy gana ePrix 14 de Berlín y con este resultado queda cuarto en el campeonato de conductores; Oliver Rowland se corona campeón de la Fórmula E en Berlín. Dan Ticktum se llevó victoria en la ronda 12 de la temporada 2025 de la espectacular Fórmula E: revive los mejores momentos de la carrera en Jakart





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