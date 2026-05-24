Noticias en Español: Fiscalia no tiene trasfondo político en citaciones, Departamento de Justicia de EE.UU. presenta cargos en contra de líder PJNG, Estudiantes exigen soluciones a su pliego petitorio

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el trasfondo político en la citación a declarar del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Sostuvo que esas citaciones solo eran procedimientos ministeriales derivados de investigaciones en curso.

Esta noticia catalana presenta la rechazada por la Presidenta Claudia Sheinbaum de la existencia de un trasfondo político en la citación de declarar al gobernador en licencia de Sinaloa y la gobernadora de Chihuahua por parte de la Fiscalía General de la República.

Sostuvo que solo eran procedimientos ministeriales derivados de investigaciones en curso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos en contra de Audias Flores Silva El Jardinero, que aspiraba a ser líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Los alumnos exigen una solución inmediata a su pliego petitorio, que incluye entre otras exigencias la destitución de su director general, Arturo Reyes Sandoval, así como la asignación de un presupuesto extraordinario para el Politécnico





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