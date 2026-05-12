Noticias en Español: Sec. Infraestructura Pública, luminarias en Pachuca, diferencias políticas en León, líder STAUS contra reporteros, don Cuauhtémoc en protesta

Noticias en español sobre la polémica en Pachuca, la diferencia de partido entre la alcaldesa de León y la ausencia de la alcaldesa de Hidalgo en eventos, la amenaza de huelga en la Universidad de Sonora y la protesta del líder STAUS contra los reporteros.

Al que le tocará 'jalón de orejas', nos cuentan, es al secretario de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible de Hidalgo, (Morena), luego de que a su dependencia se le ocurrió colocar luminarias frente a la Casa Rule , sede de la alcaldía de Pachuca , la cual es considerada monumento histórico y arquitectónico por el INAH, además de que está protegida por la ley, por lo que se clausuró la colocación.

Nos indican que a don Alejandro no le quedó de otra que ordenar la reubicación de las estructuras e intentar justificar la obra, pero decenas de ciudadanos criticaron la poca importancia que algunos le dan a los sitios históricos. Ups! Desde Guanajuato, nos comentan que comenzó a ser más evidente la diferencia de partido entre la alcaldesa de León, Libia Dennise García Muñoz Ledo (PAN).

Nos detallan que hace unos días, doña Libia Dennise atestiguó la apertura de la Olimpiada Nacional en la ciudad zapatera, donde la gran ausente fue doña Alejandra, quien prefirió hacer una presentación de sus proyectos de obras, además de que intensificó sus actividades en redes sociales presumiendo su visita a las iglesias, con fotografías en las que se le ve haciendo oración. ¿Rezará por una candidatura?

El que no eligió bien sus batallas, nos comparten, es el líder del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS),, pues en medio del pleito que trae contra las autoridades universitarias por la revisión salarial con amenaza de huelga sobre la mesa, la emprendió contra los reporteros que intentaban hacer su chamba. Nos relatan que don Cuauhtémoc citó a una conferencia de prensa en la que se dedicó a despotricar contra los representantes de los medios de comunicación, generando mala vibra que pagó después, pues organizó una protesta en las puertas de Palacio de Gobierno y sólo él se enteró. ¡Auch





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