Noticias en español: Trenqueolos en Sonora y arrestos de la CJNG en Michoacán

Noticias en español sobre el registro para ingreso a una preparatoria en Sonora, la extensión del plazo para inscribirse, la priorización de planteles cercanos a los estudiantes y la segunda etapa del registro. También, noticias sobre el nombramiento en Fiscalía de Chihuahua y la detención de miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación en Michoacán

El registro para ingreso a una preparatoria en Sonora se extenderá hasta el 15 de junio con más de 44 mil vacantes disponibles. El nuevo esquema priorizará la cercanía de los planteles y la gratuidad del proceso de inscripción.

Anuncian que todo egresado de secundaria en el estado tendrá asegurado un lugar en preparatoria y podrán inscribirse en planteles cercanos a sus hogares. Además, se habilitará una segunda etapa de registro para quienes no puedan realizar el trámite en las fechas establecidas.

Finalmente, se abaten a tres integrantes de una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación en Michoacán, que estaban relacionados a ataques en comunidades indígenas





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