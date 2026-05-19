Noticias en México: Reconstrucción de vialidad, política, deportes y más

La noticia incluye información sobre la reconstrucción de 108 kilómetros de vialidad en Periférico Norte en México, la participación de la gobernadora Delfina Gómez... 786 más caracteres

Al inaugurar la reconstrucción de 108 kilómetros de vialidad, la gobernadora subraya labor de municipios que ayudaron; es el inicio de más proyectos. La inversión en Periférico Norte fue de mil 263 millones de pesos y incluyó el reencarpetado de 108 kilómetros de la vialidad.

Dos detenidos, tres con licencia, uno 'en funciones' y cuatro sin rastro; ¿dónde están los políticos acusados por EU? Ariadna Montiel baja del ring a 'El Travieso' Arce para 2027; deja en pausa caso de Saúl Monreal y desconoce interés de InzunzaRoyal Caribbean defiende proyecto 'Perfect Day México' en Mahahual; promete protección ambiental y cumplimiento normativoMaru Campos responde a Morena sobre el proceso de juicio político en su contra; 'cada quien hace lo que puede', dice Naucalpan, Méx





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Reconstrucción Vialidad Periférico Norte Investment Reconstruction Politic Accused Athletics Maru Campos Inzunzaroyal Caribbean Protect The Environment Compliance Mexico-Periférico Norte-Reconstruction

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lewis Hamilton toma la lucha libre en México y otras noticiasUnos eventos deportivos memorables, como la lucha libre de Lewis Hamilton y la Fórmula E mexicana, y una final histórica de la NASCAR México Series 2025 por parte de Azteca Deportes, son solo algunas de las historias que encontrará en este artículo. También leí sobre la evolución de la Fórmula 1, la Fórmula E y la NASCAR, y la participación de pilotos británicos en las categorías representan la etapa de la Fórmula E y la Fórmula 1.

Read more »

Delfina Gómez inaugura rehabilitación de 108 km del Periférico Norte en el EdomexComunicólogo y periodista, egresado de la FES Aragón de la UNAM, con experiencia en temas sociales, políticos, de movilidad, cultura, así como del Gobierno Federal y local.

Read more »

Las noticias más importantes del 18 de mayo en MéxicoLo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

Read more »

Actualidad en MéxicoNoticias relevantes en México sobre política, economía, sociedad y deportes.

Read more »