Noticias en Vivo: México inaugura Mundial entre protestas, CNTE mantiene movilizaciones y bloquea marchas

Este jueves, México inaugurará el Mundial de Futbol de 2026 entre protestas, mientras la CNTE mantiene movilizaciones y bloquea la marcha de buscadoras en el Centro Histórico. Además, familiares de desaparecidos fueron bloqueados en la marcha que pretendía llegar al Estadio Ciudad de México.

Este jueves, México inaugurará el Mundial de Futbol de 2026 entre protestas, mientras la CNTE mantiene movilizaciones y bloquea la marcha de buscadoras en el Centro Histórico.

Además, familiares de desaparecidos fueron bloqueados en la marcha que pretendía llegar al Estadio Ciudad de México. En otro tema, Sheinbaum ve 'provocación' en las protestas y EE. UU. e Irán realizan ataques.

Además, decomisan explosivos a normalistas y alistan manifestaciones para el 11 de junio. Por otro lado, Pemex rechaza un robo de 100 mil barriles diarios y el PRI arrasa en Coahuila según PREP. Por último, ICE arresta a un militar buscado por Ayotzinapa y Airbnb se expande en México





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