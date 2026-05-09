NOTICIAS IMPORTANTES food, soccer, celebrity

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Día de las Madres en CDMX : conciertos con Enrique Guzmán y Angélica María, teatro y actividades para celebrar La capital contará con conciertos, montajes teatrales y exposiciones para todos los gustos.

Después de seis décadas juntos, estos amigos se despidan de sus shows como pareja y han decidido regalarle a sus seguidores un concierto con lo mejor de su repertorio, además de compartir anécdotas de su amistad y las películas que realizaron juntos. Luego de años de matrimonio, Luz María y Javier descubren que en realidad no viven una relación perfecta, y Verónica, su hija mayor, regresa inesperadamente con una revelación que cambiará sus vidas.

Además, se cuenta la historia de un matrimonio aparentemente armonioso pero en el que hay muchos conflictos, y Elizabeth Dreifuss y sus compañeras interprete canciones de amor y desamor en un espectáculo que reúne a las intérpretes más poderosas de los 80 y 90. Para que canten a todo pulmón canciones de amor y desamor, este espectáculo ha reunido a las intérpretes más poderosas de los 80 y 90, como Si andan buscando qué regalar a mamá, es mucho mejor si la llevan a escoger algún ejemplar de esta expo-venta, con talleres y charlas que les ayuden a conocer un poco más de la flor delicada y su cuidado y reproducción responsable.

El príncipe William y Piqué fingen una guerra por el infame meme y pekeicapersian a CARLOS en redes sociales. ’Grita y hace berrinches’: Revelan el lado más explosivo del príncipe William que ‘aterroriza’ al rey Carlos Piqué 'furioso' con Shakira por insinuar que es un padre ausente: 'No se ajusta a la realidad', dicen Jueces sin castigo: Las fallas de un sistema negligent





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