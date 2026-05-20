[Noticias] Lolita, cocinera de Irapuato, inspira su tradicional restaurante de ms de 20 aos

Lolita, una cocinera de Irapuato, mantiene una tradici´on en su restaurante local, ubicado en la colonia Los Presidentes, dentro de la que prepara guisos caseros desde hace ms de 20 aos.

Lolita, cocinera de Irapuato , mantiene una tradici´on de ms de 20 aos en su local de la colonia Los Presidentes, donde prepara guisos caseros, cumpli ya dos dcadas alla de los fogones en un peque´o local ubicado en la esquina de la o.

A sus 76 aos, Lolita sigue llegando desde las 5:00 de la maana para comenzar con la preparaci´on de los alimentos que, dijo, elabora ms por gusto que por necesidad. Clientes acuden diariamente al local de Lolita, donde se conservan recetas caseras de gran tradici´on. Me gusta cocinar, fue como un pasatiempo, para no estar aburrida, contó entre risas mientras atendia a quienes seguian llegando por un taco, una quesadilla o una gordita.

Como chicharrn, carne de puerco con chile, nopales, torta de camarn con nopales, huevo, frijoles y papas con chorizo, adem´as de tortillas hechas a mano que se han ganado el reconocimiento de sus clientes. Aunque evit la señal acus, aseguró que la respuesta siempre ha sido positiva. Me imagino que todo est bueno, porque todo se acaba, dijo con orgullo, mientras explicó que muchas veces sus guisos terminaban antes de cerrar.

Tambi´en es un punto de encuentro familiar, debido a que no solo parte de sus ayudantes son familiares, sino porque durante aos ha visto pasar a madres, hijos y hasta nietos entre sus mesas. Su jornada formal comienza a las 8:00 de la maana y concluye alrededor de las 2:00 de la tarde, o antes si el guiso se termina; ese ritmo lo ha mantenido por aos, impulsada por el cariño de su clientela y por el gusto de seguir activa.





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irapuato Coahuila Cookbook Tradition Family Gathering Restaurant Cooking Activity

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Balean a hombre en negocio de ropa de paca en la colonia Playa Azul de IrapuatoEl crimen ocurrió en la calle Los Pinos de la colonia Playa Azul en un negocio de Irapuato, donde dispararon contra un hombre que quedó herido

Read more »

Sin convenio firmado ni noticias de la FMF, peligra permanencia de fútbol profesional en IrapuatoPese a ofrecer la renovación del contrato, la alcaldesa de Irapuato asegura que aún no hay un convenio firmado con Healthy People y la Asociación Civil

Read more »

Comerciantes de Irapuato exigen reparar daños en Mercado Hidalgo: “ya son como 10 años“Locatarios del Mercado Hidalgo de Irapuato denunciaron filtraciones, canaletas obstruidas y ventiladores sin funcionar, problemas que aseguran llevan años

Read more »

Operativas de alcoholimetría en transporte público y incremento en los positivos, IrapuatoAutoridades de Movilidad en Irapuato llevaron a cabo 25 operativos de alcoholimetría en choferes y operadores del transporte público durante el primer trimestre del año. Tres choferes arrojaron positivo a aliento alcohólico y fueron retirados de inmediato. Además, se aplicaron 636 pruebas y dos resultaron positivas.

Read more »