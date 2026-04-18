Noticias Relevantes: De Corea del Norte a México y el Mundo, Un Resumen Completo

Un vistazo a los titulares más destacados del día, abarcando desde lanzamientos militares en Corea del Norte, eventos políticos en México como la cumbre entre Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez, hasta noticias de última hora sobre la salud de Jesús Murillo Karam y trágicos sucesos en Morelos. Se detallan aspectos electorales en Michoacán y la dirección de Morena, así como situaciones de seguridad y migración internacional.

El panorama informativo del día se presenta cargado de acontecimientos de gran relevancia tanto a nivel nacional como internacional.

En el ámbito de las relaciones exteriores y la seguridad global, se reporta que Corea del Norte efectuó el domingo el disparo de prueba de al menos un misil balístico, marcando el más reciente de una serie de lanzamientos realizados por esta nación armada nuclearmente. La agencia Yonhap fue la fuente de esta información, que subraya las tensiones existentes en la península coreana.

Por otro lado, en lo que respecta a las relaciones bilaterales, la Cumbre de la Democracia se erige como un punto focal, con la noticia de que Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez han acordado establecer un diálogo en materia comercial. Los seguidores de este evento podrán seguir el minuto a minuto de sus actividades y acuerdos.

El ámbito de la justicia y la política mexicana se ve sacudido por diversas noticias. En primer lugar, se informa sobre la hospitalización de Jesús Murillo Karam, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en relación con el caso Ayotzinapa, debido a un derrame cerebral. Su estado de salud se ha convertido en una preocupación central.

En otro orden de ideas, en cuanto a la violencia en el país, un trágico suceso tuvo lugar en Morelos, donde hombres armados irrumpieron en un bar y causaron la muerte de ocho personas. El hecho cobra mayor relevancia al conocerse que el establecimiento había sido inaugurado apenas horas antes del ataque, añadiendo un matiz de conmoción a la tragedia.

En el terreno político-electoral, el Partido Acción Nacional (PAN) ha abierto sus puertas a Grecia Quiroz como candidata a la gubernatura de Michoacán, reconociendo Jorge Romero su determinación y valentía para aspirar al cargo. Paralelamente, se desvela la conformación y funciones de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, bajo la dirección de Citlalli Hernández, de cara al proceso electoral de 2027. La Secretaria General de Morena, Citlalli Hernández, lidera este órgano clave para el partido rumbo a las próximas elecciones, generando expectativas sobre su papel en la selección de candidatos.

Por su parte, la actual Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ha evitado pronunciarse sobre una posible aspiración a la gubernatura de San Luis Potosí, declarando en la conferencia matutina que los temas electorales no corresponden a esa tribuna.

La visita de Rafael Marín Mollinedo a Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, también figura en el acontecer nacional, generando interrogantes sobre el propósito de dicho encuentro.

La situación legal de capos del narcotráfico también ha sido noticia, pues se ha ordenado atención médica inmediata para 'El Güero Palma', fundador del Cártel de Sinaloa, quien se encuentra preso en el penal del Altiplano y ha manifestado encontrarse en estado grave de salud.

La búsqueda de acuerdos en el plano internacional también resuena, con declaraciones de Donald Trump indicando que al final del día sabrá si Estados Unidos e Irán avanzan hacia un acuerdo, aunque advirtió que no pueden ser chantajeados.

En el ámbito migratorio, una mujer de 85 años, viuda de un veterano del Ejército estadounidense, ha regresado a Francia tras pasar 16 días bajo custodia del ICE, marcando un caso particular en las políticas migratorias.

Finalmente, para mantener a la ciudadanía informada, El Universal ha lanzado su canal de WhatsApp, ofreciendo acceso directo a las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más desde dispositivos móviles.

La información sobre pensiones también ha sido relevante, con la publicación de fechas exactas de pago y montos confirmados para pensiones del IMSS e ISSSTE correspondientes a mayo de 2026, detallando quién cobrará primero.

Y para aquellos interesados en el turismo y las escapadas, se han compartido recomendaciones sobre qué hacer cerca de Boston, incluyendo road trips y escapadas perfectas para disfrutar durante la primavera





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corea Del Norte Jesús Murillo Karam Claudia Sheinbaum Pedro Sánchez Violencia En México

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Balacera en Iztacalco: Hombre es Atacado y Presuntos Responsables Huyen a Línea 9 de Metro CDMXNoticias de México y el mundo

Read more »

Investigan a Banda Ligada a Violaciones y Robo a Mujeres en CDMX; les Prometían Trabajo FijoNoticias de México y el mundo

Read more »

Denver Nuggets vs Indiana Pacers: NBA Anuncia Partido de Temporada Regular en la CDMXNoticias de México y el mundo

Read more »

FES Cuautitlán Extiende Paro de Clases tras Asesinato de Alumno en Edomex, ¿Cuánto Durará?Noticias de México y el mundo

Read more »

Fundación Revira a Senadora por Muerte de 10 mil Perros: La Ley lo Prohíbe; ¿Cuál es la Sanción?Noticias de México y el mundo

Read more »

Audiencia de Impugnación en México Contra Naasón Joaquín se Difiere: ¿Cuándo se Retomará?Noticias de México y el mundo

Read more »