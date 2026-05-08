Noticias relevantes en México: detención de trabajador, recorte escolar, retiro de invitación y contexto internacional en Trump

Este texto enumera varios desarrollos y noticias importantes en México, incluyendo la detención de un trabajador de la Fiscalía General de la República por presuntas agresiones a su pareja, la demanda de Madres y Padres por recorte escolar y la negativa de Grupo Xcaret a haber recibido órdenes de retirarse de la invitación de Díaz Ayuso.

En México , la Fiscalía de la Ciudad de México ha detenido por presuntas agresiones a su pareja sentimental a un trabajador de la Fiscalía General de la República.

También, Madres y Padres reclaman por recorte escolar 2025-2026 y Grupo Xcaret afirma haber retirado la invitación a Díaz Ayuso debido a sus "desafortunadas declaraciones", mientras que la semana en que Trump arreció la presión sobre México. Finalmente, Edén Muñoz ha pospuesto su concierto en Los Mochis por la tragedia en un centro comercial





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