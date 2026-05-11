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Noticias trágicas y violentos en México

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Noticias trágicas y violentos en México
Accidentes AutomovilísticosBaleadas FamiliaresAtaques Armados En Sinaloa
📆5/11/2026 12:46 AM
📰El_Universal_Mx
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Noticias sobre incidentes violentos y trágicos que ocurrieron recientemente en diferentes partes de México, incluyendo accidentes automovilísticos, baleadas familiares y ataques armados en Sinaloa

Jóvenes en estado de ebriedad caen de puente en Periférico de Mérida; conductor huyó de retén de alcoholímetro Hallan seis cuerpos dentro de tren en Texas; autoridades investigan causas de la muerte Balacera en festejo familiar en Iztapalapa; tres muertos y nueve heridos en convivencia Vandalizan casa del senador de Morena, Javier Corral en Ciudad Juárez; dejan mensajes y arreglo funerario afuera del inmueble Violencia marca el Día de las Madres en Sinaloa; cuatro muertos y una pareja herida en ataques armado.

Jóvenes en estado de ebriedad caen de puente en Periférico de Mérida; conductor huyó de retén de alcoholímetro Hallan seis cuerpos dentro de tren en Texas; autoridades investigan causas de la muerte Balacera en festejo familiar en Iztapalapa; tres muertos y nueve heridos en convivencia Vandalizan casa del senador de Morena, Javier Corral en Ciudad Juárez; dejan mensajes y arreglo funerario afuera del inmueble Violencia marca el Día de las Madres en Sinaloa; cuatro muertos y una pareja herida en ataques armado

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Accidentes Automovilísticos Baleadas Familiares Ataques Armados En Sinaloa Retén De Alcoholímetro Violencia

 

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