Análisis de Hermes, el agente de IA de Nous Research, ejecutado localmente en la laptop ASUS ProArt P14. Evaluación de productividad y privacidad sin nube.

La periodista y creadora de contenido especializada en tecnología, egresada de la UNAM, ha realizado una evaluación exhaustiva de las capacidades de un asistente digital basado en inteligencia artificial local. Este análisis se centra en la interacción con el agente de código abierto Hermes, desarrollado por Nous Research, y su ejecución en la laptop ASUS ProArt P14. El objetivo principal fue determinar si esta tecnología puede asumir tareas operativas y creativas complejas sin depender de conexiones a la nube, marcando un punto de inflexión en la privacidad y eficiencia del flujo de trabajo digital.

Hermes y la Computación Local en Hardware ASUS

La implementación de Hermes en el dispositivo ASUS ProArt P14 demuestra que la inteligencia artificial no requiere servidores remotos para funcionar con eficacia. La arquitectura de este agente permite ejecutar modelos de IA directamente en el equipo del usuario, lo que elimina la latencia y los riesgos de seguridad asociados al envío de datos a la nube. La hardware utilizada, la ASUS ProArt P14, destaca por su diseño ultraligero, con un grosor comparable al de una libreta, facilitando su transporte sin sacrificar la potencia de procesamiento necesaria para estas cargas de trabajo intensivas.

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La selección de Nous Research como desarrollador del agente es clave para este experimento, ya que su software está diseñado para la autonomía. A diferencia de los chatbots tradicionales que solo generan texto, Hermes puede interactuar con aplicaciones, ejecutar comandos de sistema y crear archivos, lo que lo convierte en una herramienta de productividad real y no solo en un interlocutor virtual.

Automatización de Tareas Administrativas y Periodísticas

En el ámbito profesional, la periodista asignó a Hermes la gestión de su jornada laboral diaria, una tarea que anteriormente consumía horas de revisión manual. El agente configuró una página personalizada que agregaba noticias, medios internacionales y redes sociales, filtrando los temas más relevantes para su trabajo. Además, Hermes se conectó a servicios externos para organizar correos electrónicos y calendarios, permitiendo a la usuaria dedicar su tiempo exclusivamente a la investigación y redacción de historias.

Esta automatización extendida incluyó la limpieza digital del equipo. Se solicitó a Hermes que organizara el desorden en la carpeta de descargas, clasificando los archivos por formato en documentos PDF, imágenes, videos y audios. El agente no solo movió los archivos a sus respectivas carpetas, sino que también estandarizó los nombres de las imágenes, numerándolas secuencialmente, una tarea repetitiva que se ejecutó sin conexión a internet y sin consumo de tokens de API.

Desarrollo Web y Edición Multimedia Asistida

La capacidad creativa del agente se puso a prueba mediante la programación de un sitio web con una estética nostálgica inspirada en los años 2000. La usuaria proporcionó referencias visuales y tipográficas, y Hermes generó el código en Python para crear un blog funcional donde se podían publicar entradas y reproducir música. Aunque se requerieron modificaciones iterativas, el proceso demostró que usuarios sin conocimientos avanzados de programación pueden crear activos digitales completos utilizando instrucciones en lenguaje natural.

En el sector del video, Hermes realizó una edición preliminar de un viaje, seleccionando los mejores tomas de una carpeta bruta y organizándolas cronológicamente para crear un reel de un minuto. La herramienta aplicó transiciones y música de fondo, reduciendo significativamente el tiempo manual necesario para la revisión de clips. Si bien el resultado final necesitó ajustes menores, el agente resolvió la estructura base de lo que normalmente tomaría varias horas de trabajo manual de edición.

Generación 3D y Eficiencia en el Entorno de Trabajo

La prueba de fuerza técnica más exigente involucró la creación de un modelo tridimensional. La usuaria pidió a Hermes que generara una pequeña isla flotante de estilo fantasy en el software Blender. Tras aproximadamente dos horas de trabajo y correcciones por límites de tokens, se logró un resultado visual viable que la periodista nunca habría podido comenzar por sí misma debido a la curva de aprendizaje de la herramienta.

Este experimento confirma que la inteligencia artificial local en dispositivos móviles de gama alta, como la ASUS ProArt P14, permite delegar actividades técnicas complejas. La posibilidad de ejecutar estos agentes sin enviar datos a servidores externos garantiza la confidencialidad de la información sensible, mientras que la eficiencia operativa permite al creador mantenerse enfocado en la dirección artística y estratégica de sus proyectos.