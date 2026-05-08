Novedades de Guanajuato y preocupaciones en la zona de Marfil

El deterioro en el Camino Antiguo a Marfil ha alcanzado un punto alarmante, lo que pone en riesgo a las personas que lo utilizan diariamente. Además, hay quejas de trabajos en mal estado y falta de mantenimiento en otras áreas de Guanajuato.

Guanajuato , Guanajuato . El deterioro en el Camino Antiguo a Marfil, en Guanajuato , ha alcanzado un punto alarmante. El desprendimiento constante de tierra ha motivado que el socavón en la zona continúe creciendo, lo que pone en riesgo a las personas que utilizan este sendero diariamente para caminar o hacer ejercicio.

La situación es preocupante porque un registro de servicios en el lugar está prácticamente en el aire, ya que el suelo que lo sostenía se ha deslavado. Con la llegada de las lluvias, los vecinos temen que el terreno se derrumbe por completo y exigen saber cuándo se iniciarán las reparaciones. Vecinos de Marfil alertaron que las lluvias podrían provocar el colapso del terreno. Vehículos de Transporte de Guanajuato han acumulado denuncias por fallas y mal servicio en la capital.

Aquí hay varios temas y preocupaciones en la zona de Marfil y Guanajuato en general: * Deterioro en la imagen urbana * Falta de mantenimiento en parques y juegos infantiles * Faltas en servicios, como iluminación y contenedores de basura * Contaminación atmosférica debido a descargas de drenaje y afectando a las casas de la zona *ALIAS SEPARAR BY DASH*





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