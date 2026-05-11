Novedades de la Semana: Depositos de Pensiones, Denuncia de maltrato Animal y Más

Un resumen de las noticias de este lunes 11 de mayo en formato JSON, indicando la cantidad de palabras y la cantidad de tópicos permitidos.

El lunes 11 de mayo, la segunda semana de depósitos empezará para los beneficiarios de las Pensiones para el Bienestar. Denuncian presunto caso de maltrato animal en Metro Buenavista; un hombre duerme gatitos para pedir dinero .

La Segunda Luna Llua de mayo; ¿cuándo verla y por qué ocurre en el mismo mes?

"El conductor es ARMY! "; el chofer del Metro de CDMX detiene la marcha del tren para dejar ver un show de BTS en Estadio GNP Seguros. ySida a la segunda de cuatro semanas en las que se realizarán las dispersiones a los beneficiarios. Esto ayuda a evitar conglomeraciones innecesarias en las sucursales del Banco del Bienestar y viajes en bloque para los derechohabientes de cada programa





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