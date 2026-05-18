Novedades del Trabajo en México: Preparar a tus áreas para el cumplimiento de futuras tendencias y cambios.

Este documento explica la importancia de conocer las reglas de la reforma laboral en México y cómo prepararlas para los cambios que traerá. Además, incluye recomendaciones sobre cómo automatizar procesos y cómo aprovechar la tecnología, como la inteligencia artificial, para reducir tiempo y esfuerzos y mejorar la eficiencia.

Las nuevas disposiciones para la modificación de la Ley Federal del Trabajo( LFT ) evidenciaron que uno de los errores más comunes era el desconhecimento de las reglas.

Gracias a la aprobación del proyecto en abril, las áreas directivas, financieras, legales y indicadores de rendimiento necesitan conocer con detalle las nuevas disposiciones para tener la base de la hoja de ruta a seguir. El 1 de enero de 2027 se dará la primera reducción de jornada laboral a 46 horas.

Además, se precisará tener claridad en las horas extras permitidas y cómo pagarlas, así como los límites máximos de trabajo sumados al tiempo ordinario y extraordinario





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