Novedades en junio en Netflix | Youtube

Este junio, Netflix estrena nuevas series, regresa a populares programas, presenta documentales futboleros y películas que emocionarán a todos los fans. Además, traerá contenido familiar y algo de nostalgia con una selección única del catálogo. Por supuesto, el mes tendrá sabor mundialista, incluyendo un documental sobre la etapa de Diego Maradona en Nápoles y las historias reales de Rachel Nickell y el k-pop.

Mi infancia estuvo repleta de películas de Disney en VHS. Bien podría ser un personaje de 'El diario de Bridget Jones', ' Fleabag ' o 'Parks and Recreation'.

Junio llega a Netflix con una idea muy clara: no vas a saber ni por dónde empieze r. Hay series nuevas, regresos esperados, documentales futboleros para calentar el Mundial 2026, películas románticas, thrillers, anime, contenido familiar y hasta una dosis de nostalgia con. Básicamente, el catálogo se prepara para atrapar a quienes quieren maratón, a quienes buscan algo ligero y a quienes ya están contando los días para ver a Aang aprender Tierra Control





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