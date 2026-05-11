Novedades en Movistar Plus+: ¿Ya viste el canal Cero por M+? ¡Lo has podido con el Plan Libre!

Movistar ha incluido una nueva opción en Movistar Plus+, específicamente en el plan de suscripción OTT de 9,99 euros al mes. Se trata del canal Cero por M+, que curiosamente ya estaba disponible en otros planes de Movistar Plus+ (en concreto, en la modalidad gratuita). Muchos usuarios se quejaban de que este no aparecía en la opción de pago, y el operador ha terminado añadiéndolo sin que nadie se dé cuenta.

Movistar no para de incluir novedades y cambios en Movistar Plus+, algo que agradecen mucho los clientes de todos sus planes, quienes ven como casi cada semana hay contenido nuevo relacionado con series, películas, programas de televisión o deporte.

La última novedad de la plataforma llega a modo de sorpresa, pues nadie se esperaba este nuevo canal en Movistar Plus+. La compañía ha añadido una nueva opción a su plan de suscripción OTT, cuyo precio es de 9,99 euros al mes. Se trata del canal Cero por M+ que curiosamente ya estaba disponible en otros planes de Movistar Plus+ (en concreto, en la modalidad gratuita).

Muchos usuarios, sin embargo, se quejaban de que este no aparecía en la opción de pago, y el operador ha terminado añadiéndolo sin que nadie se dé cuenta. Sin embargo, desde hace unos días, la parrilla de canales de la suscripción de 9,99 euros, la cual se obtiene a través del Plan Libre: Cines, Series y Deportes, ahora muestra el canal Cero por M+ junto con el canal Mezzo y delante del canal de 24 Horas. Cómo ver el nuevo canal Cero por M+ en Movistar Plus+





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