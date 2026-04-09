Nu Recorta Tasas de Interés: ¿Dónde Invertir Ahora?

Nu, una de las principales Sofipos, reduce las tasas de interés en sus productos de ahorro, siguiendo la tendencia de Banxico. ¿Cómo afecta esto a los ahorradores y qué alternativas existen?

A partir del 9 de abril, la financiera Nu implementó una nueva reducción en las tasas de interés que ofrece a sus ahorradores, siguiendo la tendencia de bajas aplicadas por el Banco de México ( Banxico ) al precio del dinero. Esta medida, que afecta a sus productos de ahorro, plantea interrogantes sobre la mejor forma de invertir y obtener rendimientos atractivos en el actual panorama financiero.

Nu, una de las Sofipos más importantes del país, en camino a convertirse en banco, comunicó a sus clientes sobre esta actualización en las tasas de rendimiento de sus cajitas de ahorro. La Cajita Turbo, que ofrecía la tasa más alta, se mantiene en un 13 por ciento, pero con ciertas condiciones: se pueden depositar hasta 25,000 pesos en una o varias operaciones, y es necesario realizar al menos una transacción mensual con tarjetas de débito o crédito. A pesar de estas condiciones, esta cajita ofrece liquidez inmediata, lo cual es una gran ventaja. El resto de las cajitas experimentaron una reducción de 25 puntos base, incluyendo las de ahorro congelado, donde es posible invertir desde 50 pesos. Estas últimas ofrecen plazos de 7, 28, 90 y 180 días, al final de los cuales el dinero se devuelve a la cuenta del cliente. Es importante señalar que, a pesar de las reducciones, la tasa real, descontando la inflación, sigue siendo positiva, aunque en disminución. Por ejemplo, en la Cajita 24/7, que ofrece una tasa base de 6.75%, la Ganancia Anual Total (GAT) real es de 2.95 por ciento. Esta no es la primera vez que Nu ajusta sus tasas este año, lo que refleja la dinámica cambiante del mercado. La información actualizada sobre las tasas vigentes, comparada con las anteriores, es la siguiente: Cajita 24/7 o a la vista: Antes: 7.00%, Ahora: 6.75%, GAT real: 2.95%. 7 días: Antes: 7.05%, Ahora: 6.80%, GAT real: 3.00%. 28 días: Antes: 7.10%, Ahora: 6.85%, GAT real: 3.05%. 90 días: Antes: 7.20%, Ahora: 6.95%, GAT real: 3.15%. 180 días: Antes: 7.30%, Ahora: 7.05%, GAT real: 3.26%. Cajita Turbo: Mantiene el 13.00% y un GAT real del 9.58%. Ante esta situación, surge la necesidad de analizar alternativas de inversión que ofrezcan rendimientos similares o superiores. Existen diversas opciones en el mercado que pueden ser más atractivas para los ahorradores. Banco Mifel ofrece un 10%, con la posibilidad de ahorrar hasta 500,000 pesos mensuales, con una GAT real de 6.48% antes de impuestos. El neobanco Revolut, que recientemente inició operaciones en el país, ofrece una tasa del 7% para ahorros entre 25,000.01 y un millón de pesos, con una GAT de 3.28 por ciento. Otras opciones incluyen DiDi con 7.50%, Stori con 7%, Klar con 6% y Cetes con 6.81 por ciento, sin descontar la inflación. Estos ejemplos demuestran la variedad de opciones disponibles para los inversionistas, quienes deben evaluar cuidadosamente las condiciones y los beneficios adicionales que ofrecen cada institución. Analistas del sector financiero sugieren que los rendimientos continuarán disminuyendo debido a la política monetaria del Banco de México, cuya tasa de referencia se ubica en 6.75 por ciento. Daniel Urías, fundador de Cooltura Financiera, comenta que la época de altas tasas de interés está en una fase de desaceleración y prevé que esta tendencia persistirá en los próximos meses. Por ejemplo, Cetes, que llegó a ofrecer rendimientos del 11%, actualmente ofrece alrededor del 6.81% y se espera que para finales de 2026, ronde el 6.5 por ciento. Sofía Macías, autora del libro Pequeño Cerdo Capitalista, enfatiza que, aunque las tasas de las Sofipos pueden ser atractivas, es fundamental considerar que los rendimientos no son fijos, sino que dependen de las decisiones del Banxico. Urías agrega que no es recomendable ir cambiando constantemente de institución en busca de la tasa más alta, sino evaluar cuál opción se adapta mejor a las necesidades y objetivos financieros, considerando no solo el rendimiento, sino también los beneficios adicionales que ofrecen las diferentes financieras





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