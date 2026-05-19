Nueva alerta de ebola en Congo y Uganda, segundo nivel más alto de alerta sanitaria internacional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado una emergencia internacional por el brote de ebola transmissible en el Congo y Uganda. Desde entonces, varios brotes emitieron alertas debido a su rápido crecimiento y gravedad.

Existe cura para el ebola?

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Ébola Bundibugyo en Africa; qué es, síntomas y cómo se contagia el virus que puso en alerta a la OMS Desde entonces, distintos brotes han encendido las alertas de organismos internacionales de salud debido a su rápida propagación y gravedad





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